Le duo Gordon-Jokic délivre Denver face à Houston

C’est peu dire que les Nuggets ont eu très chaud sur ce match à domicile face à l’avant dernier de la conférence Ouest. Un match qui semblait à leur portée mais qui a rapidement tourné au vinaigre lorsque Michael Porter Jr est sorti dès le premier quart-temps, touché au dos suite à une contre-attaque où il s’est visiblement mal réceptionné.

Les Rockets ont alors pris les commandes en fin de premier quart-temps à l’issue d’un 7-0 conclu par le dunk d’Alperen Sengun (26-27) et ont compté jusqu’à 9 points d’avance dans le deuxième acte (36-45), jusqu’à ce que Nikola Jokic ne ramène les siens juste avant la pause (46-47).

Malgré les deux paniers à 3-points de Monte Morris pour relancer les locaux dès le retour des vestiaires et l’apport d’un Nikola Jokic plus agressif pour porter la marque à 64-57, Houston n’a pas lâché prise. Les 3-points de la paire Martin Jr-Sengun ont même obligé Facundo Campazzo à dégainer un missile du centre-ville pour maintenir Denver en tête à l’approche du dernier acte (72-71).

Houston était toujours en vie et s’est même permis de mettre les Nuggets dans l’embarras lorsque les lancers de la paire Green-Tate et le 3-points de Daniel Theis ont relégué Denver à -5 à moins de trois minutes de la fin (89-94). Seul un miracle semblait pouvoir sauver les hommes de Mike Malone, et c’est Aaron Gordon, qui a succédé à un très bon Jeff Green, qui s’est illustré.

L’ancien poste 4 du Magic a reçu une passe lumineuse d’un Nikola Jokic en perte de vitesse au scoring dans le « money-time ». Depuis le corner, il a alors dégainé un premier missile pour ramener les siens à -2. C’est ensuite depuis l’autre corner, sur la tête de Kevin Porter Jr, qu’il a complètement changé le cours de la fin de match, Denver repassant alors devant au meilleur moment (95-94).

Après sa bonne passe, c’est en défense que Nikola Jokic s’est bien repris puisque c’est lui qui a ensuite contré la tentative de Jae’Sean Tate près du cercle à la dernière seconde. Le combat a été rude mais l’honneur est sauf pour les Nuggets, qui ont ainsi retrouvé un bilan au positif avec ce court mais précieux succès (95-94).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un final… improbable. Les Rockets ont en effet touché leur deuxième succès de la saison du bout des doigts. Nikola Jokic venait de manquer deux tentatives près du cercle et de concéder une faute offensive, tandis que Houston prenait progressivement ses distances, en passant à +5 (89-94), jusqu’à ce renversement de situation improbable et ces deux missiles du héros de la soirée qui ont tout changé. Exaltant pour les Nuggets, terriblement frustrant pour Houston.

– Le cœur et les erreurs des Rockets. Même si Houston est une équipe en développement, les troupes de Stephen Silas ont pu montrer sur ce match qu’elles avaient du talent et du cœur à revendre. Les Texans ont notamment tenu bon grâce à l’apport du banc (39 points) qui a masqué les défaillances d’un tandem Green-Porter Jr dans un soir sans. Problème, la jeunesse de l’effectif et du collectif de Houston a également causé du tort aux Rockets, à l’image des deux dernières minutes mal maîtrisées, avec des mauvais choix offensifs à la clé. On peut aussi mentionner le 16/24 au lancer-franc qui aura aussi été déterminant.

– Denver avait sorti l’arrosoir. Aaron Gordon arrondit à peine les angles avec ses deux derniers tirs derrière l’arc qui ont péniblement permis aux Nuggets d’atteindre un total de 9/40, soit 22.5% de réussite. Une maladresse que l’on peut notamment expliquer par le manque de rythme, surtout en première mi-temps, dans ce match joué à un horaire inhabituel. Avant que Monte Morris ne débloque la situation dès le début du troisième quart-temps, Denver avait ainsi enchaîné un 0/16 à 3-points…

TOPS/FLOPS

✅ Aaron Gordon. Le tueur, celui qui est sorti de l’ombre pour sauver son équipe et son match, dans un registre où il n’est pas forcément une référence. Sur ses deux paniers à 3-points inscrits depuis chaque corner, Aaron Gordon (9 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 contres) a en tout cas montré qu’il n’avait pas peur de prendre des shoots « clutch », et accessoirement de les mettre.

⛔ Nikola Jokic. Le pivot serbe a montré ses deux facettes sur ce match, et on va retenir la bonne, celle du joueur qui donne le ton de son équipe, capable d’éclairs de génie à chaque instant, et qui s’est racheté de sa fin de match compliqué par un contre libérateur à la dernière seconde. Ça passe pour cette fois pour le Joker, toutefois auteur de 28 points, 14 rebonds et 2 passes décisives.

⛔ Jalen Green. Le rookie des Rockets est encore en phase de rodage, en alternant les très bons matchs et les prestations plus quelconques, comme celle de ce soir, bouclée par 9 points à 3/9 au tir dont 0/5 à 3-points, 2 rebonds et 2 passes décisives. .

LA SUITE

Denver (5-4) : Gros test en vue pour les Nuggets qui accueillent le Heat ce lundi.

Houston (1-8) : Back-to-back pour les Rockets qui enchaînent dès ce soir sur le parquet de Golden State.