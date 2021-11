Les Grizzlies vaincus par KO à Washington

Les Wizards ont été aussi épatants que les Grizzlies ont été méconnaissables sur cette opposition. À l’arrivée, l’addition est lourde pour Memphis qui a craqué pour de bon dès le troisième quart-temps.

Le troisième « run » porté par les locaux aura finalement été le bon. Washington a très vite pris ses aises au score dans ce match, avec un 8-0 initié par les 3-points de la paire Dinwiddie-Kuzma et conclu par un dunk de Daniel Gafford (19-12). Par deux fois, Raul Neto a contribué à porter l’écart à +12 (29-17), obligeant Ja Morant et Ziaire Williams de loin à s’activer pour vitre faire recoller Memphis (29-26).

Les locaux ont alors tenté une nouvelle échappée, cette fois marquée par les missiles lointains du trio Neto-KCP-Kuzma et un lay-up de Bradley Beal (58-44). Relégués à -13 à la pause (60-47), les troupes de Taylor Jenkins ont alors abattu leur dernière carte avec le duo Melton-Bane pour repasser une dernière fois sous la barre des 10 points d’écart (68-59) avant de s’écrouler pour de bon.

Les Wizards ont d’abord asséné un 9-2 pour reprendre leurs distances puis un cinglant 12-0, marqué par le alley-oop et le dunk rageur de Montezl Harrell (89-63). Dans des conditions optimales pour conclure, Washington a régalé. Avec un nouveau dunk de Montrezl Harrell et son agressivité contagieuse à l’image de Deni Avdija sur la fin ou sur les deux alley-oop claqués ensuite par Daniel Gafford.

Les locaux ont creusé l’écart jusqu’à +32 après une nouvelle démonstration de force de Montezl Harrell (115-83), qui a ensuite pu savourer la belle victoire des siens, la sixième de la saison, 115 à 87.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La domination des Wizards. Alors qu’on pouvait attendre un duel équilibrée, les Wizards n’ont laissé aucune chance aux Grizzlies en ayant pris la rencontre par le bon bout. Avec notamment 71% de réussite au tir dans le premier quart-temps, un total sans appel de 34 passes décisives, et trois coups de massue enchaînés jusqu’à ce que les Grizzlies lâchent prise pour de bon. La seule ombre au tableau pour Washington : les 18 ballons perdus.

– La rouste de Memphis. Les Grizzlies ont vécu un trou noir, dans un match qu’ils ont traversé sans adresse (35% au tir, dont 19.4% à 3-points) et visiblement sans envie, à l’image de la prestation de son tandem Morant-Jackson Jr (10 et 13 points). Plutôt étonnant étant donné la force de caractère habituelle de ce groupe.

TOPS/FLOPS

✅ Montezl Harell. Le pivot incarne un peu plus l’âme de l’équipe à chaque match aux côtés de Bradley Beal. « Trez » est tranchant, en terme d’état d’esprit mais aussi dans le jeu, comme cette nuit avec ses 18 points (à 9/11 au tir) et 8 rebonds en en 25 minutes. L’arme fatale derrière Daniel Gafford en sortie de banc.

⛔ Ja Morant. Comme le reste de son équipe, on n’a pas reconnu le meneur des Grizzlies. Comme s’il avait avalé un truc de travers… ou envoyé un sosie à sa place. Pas aussi tranchant que d’habitude et particulièrement maladroit au tir (4/17), Ja Morant a terminé ce match à vite oublier avec 11 points et 4 passes décisives.

⛔ Jaren Jackson Jr. L’intérieur avait récemment confié ne pas être inquiété par sa maladresse chronique au tir sur ce début de saison. Reste à espérer que ce nouveau match raté, à 4/14 au tir dont 1/6 de loin (13 points, 9 rebonds, 3 ballons perdus) et la fessée reçue par son équipe commencent à le préoccuper un peu plus.

Fin de série pour Steven Adams

Bradley Beal et Steven Adams étaient les deux derniers joueurs de la ligue à 100% de réussite au lancer-franc en au moins 15 tentatives. Steven Adams a mis fin à sa belle série en rendant un 1/2 pour culminer à 16/17. Tput est toujours parfait pour pour Bradley Beal en revanche, qui en est désormais à 35/35.

LA SUITE

Washington (6-3) : Nouveau gros test pour les Wizards avec la réception de Milwaukee demain soir.

Memphis (5-4) : Retour à la maison pour une série de trois matchs pour les Grizzlies, à commencer par Minnesota lundi soir.