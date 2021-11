Philly recommence à sanctionner financièrement Ben Simmons…

Le feuilleton Ben Simmons se poursuit à Philadelphie. Dans la foulée de la reprise des tensions entre l’Australien et sa franchise, ESPN nous apprend que les dirigeants des Sixers ont infligé une nouvelle amende de 360 000 dollars à leur All-Star, pour ne pas avoir pris part à la rencontre de la nuit dernière, remportée chez les Pistons.

En réalité, cette amende s’explique surtout par le fait que Ben Simmons ne souhaite pas discuter avec les psychologues mandatés par Philadelphie, alors qu’il explique n’être « pas prêt mentalement » à rejouer.

La franchise pense avoir été compréhensive mais tant qu’il ne voudra pas à tenir au courant son club de ses rendez-vous avec les psychologues du syndicat des joueurs, le meneur de 25 ans continuera d’être sanctionné par ses dirigeants quand il ratera un match, un entraînement ou une session-vidéo.

Pour rappel, les Sixers avaient décidé d’arrêter d’infliger des amendes à Ben Simmons il y a une dizaine de jours, après que l’Australien se soit expliqué avec son coach et ses coéquipiers, et qu’il ait précisé qu’il avait besoin de temps pour réintégrer le groupe, et rejouer, avant que Philadelphie ne mette en place le transfert qu’il réclame.

À noter que Ben Simmons a perdu près de 1.4 millions de dollars en amendes depuis le début du bras de fer.