Les Sixers stoppent les sanctions financières contre Ben Simmons

La prise de parole de Ben Simmons auprès de son coach et de ses coéquipiers a fait du bien à tout le monde, et ESPN annonce que les dirigeants ont décidé de ne plus lui coller d’amendes pour les entraînements et matches manqués.

Le meneur All-Star a expliqué qu’il n’était pas prêt mentalement à jouer, et c’est suffisant pour que ses dirigeants assouplissent le bras de fer. Selon nos confrères, c’est le signe que les relations entre les joueurs et son équipe sont meilleures, et qu’à défaut de réconciliation, l’escalade est terminée.

« Les choses semblent évoluer vers une direction très positive »

Ce que confirme Daryl Morey au micro de NBC.

« Ben est venu à la fin de la semaine dernière et il a dit qu’il avait des raideurs au dos et c’est le cas. Il a aussi des raisons personnelles extra-sportives » explique le président des Sixers. « On prend cela très au sérieux. Nous travaillons avec Ben pour lui fournir toutes les ressources nécessaires pour l’aider. Il a parlé à ses coéquipiers, et les choses semblent évoluer vers une direction très positive. Nous allons fournir toutes les ressources et donner à Ben ce dont il a besoin et l’amener sur le terrain dès que possible. »

Pour l’instant, toujours pas de retour prévu sur les terrains, mais les Sixers ont aussi décidé de faire un pas vers leur joueur, et sans doute que la position du syndicat des joueurs a aussi eu de l’influence. La directrice Michele Roberts reprochait ainsi à Daryl Morey de ne pas prendre en compte l’aspect psychologique de ce « bras de fer ». « Est-ce si difficile de croire que Ben n’est pas mentalement en état d’être compétitif ? Les sportifs professionnels – comme nous tous – ont des périodes difficiles dans leur vie qui nécessitent du temps et de l’énergie pour guérir »