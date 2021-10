Le syndicat des joueurs soutient Ben Simmons

Directrice du syndicat des joueurs encore quelques semaines, Michele Roberts apprécie guère le feuilleton Ben Simmons, et ce qu’elle apprécie encore moins, c’est que lorsque Daryl Morey menace de laisser pourrir la situation pendant quatre ans. À l’image de Tobias Harris, elle aimerait que Ben Simmons soit davantage respecté et qu’on prenne en compte sa souffrance mentale.

« Vraiment ? Est-ce si difficile de croire que Ben n’est pas mentalement en état d’être compétitif ? Les sportifs professionnels – comme nous tous – ont des périodes difficiles dans leur vie qui nécessitent du temps et de l’énergie pour guérir » rappelle Michele Roberts à Yahoo! Sports. « Nous avons fourni et continuerons de fournir à Ben le soutien et les ressources dont il a besoin pour surmonter cette épreuve. Menacer la perspective de « quatre autres années » ne sert les intérêts de personne. Comme Tobias, je dis qu’il faut respecter l’espace de Ben et l’entourer tout en lui laissant le temps de passer à autre chose. »

Pour elle, il est temps aussi d’en terminer avec ce feuilleton : « Donc, respirons et comptons jusqu’à dix : nous sommes tous trop bons pour continuer à jouer à ce perpétuel bras de fer. »