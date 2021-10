Feuilleton Ben Simmons : les Sixers sont prêts à attendre quatre ans…

Le bras de fer continue entre Ben Simmons et les Sixers. Viré de l’entraînement mercredi puis suspendu un match, le meneur All-Star a refusé de s’entraîner ce jeudi, prétextant une « raideur dans le dos ». Un épisode de plus dans un feuilleton qui sombre dans le ridicule, et Daryl Morey prévient que ce n’est pas prêt de s’arrêter.

Le président des Sixers n’échangera Ben Simmons que contre une grosse pointure du type de Damian Lillard, et il est donc prêt à attendre. Une manière de renvoyer la balle dans le camp de Ben Simmons qui gère pour l’instant très mal ce bras de fer.

« Les gens vont devoir s’accrocher car ça va durer longtemps… Si on peut l’échanger contre un joueur capable de faire la différence, on le fera » explique Daryl Morey sur l’antenne de 97.5 The Fanatic. « Vous pouvez croire que je blague, mais pas du tout. Cela pourrait durer quatre ans… On vit actuellement les plus belles années de Joel. Soit Ben Simmons joue pour nous, soit on récupère un joueur capable de faire la différence. »

En l’état, vu la faiblesse des offres, les Sixers préfèrent réintégrer Ben Simmons à qui il reste quatre années de contrat. « Quelles sont nos meilleures chances de gagner le titre ? Pour l’instant, en réintégrant Ben Simmons. Je suis concentré sur la conquête du titre. J’irai dans la boue, la vase, les barbelés… Nous ferons tout ce qu’il faut… et ce que nous faisons en ce moment nous donne les meilleures chances de remporter le titre ».

Est-ce qu’il envisage de se séparer de Ben Simmons pour le bien du groupe ? « Est-ce qu’on préfère éliminer ce que les gens perçoivent comme un élément perturbateur, ou se donner le maximum de chances d’aller en playoffs ? Je prendrais les chances en playoffs… Tout ce qu’il faut gérer pour aider les Sixers à gagner le titre, nous le ferons. »