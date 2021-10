Ben Simmons fait un pas vers Doc Rivers et ses coéquipiers

On ne sait pas si ce sont les propos de Daryl Morey, prêt à patienter quatre ans, ou juste une prise de conscience du ridicule de la situation qui l’a fait réagir, mais Ben Simmons a demandé à s’entretenir avec le reste du groupe.

Selon ESPN et The Athletic, il s’est adressé à Doc Rivers, Joel Embiid et au reste de l’équipe. Présent au shootaround, il estime que tout le monde doit prendre ses responsabilités, y compris lui-même. Le meneur australien a aussi vu le staff médical, et il a prévenu tout le monde qu’il n’était pas encore mentalement prêt à jouer et qu’il avait besoin de temps. Il ne jouera donc pas ce soir face aux Nets, et il ne faut pas s’attendre à le voir sur un terrain à court terme.

Viré de l’entraînement mardi, puis suspendu un match, Ben Simmons avait ensuite refusé de participer à une séance individuelle prétextant une raideur dans le dos. Une attitude générale qui avait sérieusement agacé Joel Embiid.

« Je ne lui ai pas parlé, et à ce stade, je m’en fous de lui. Il fait ce qu’il veut… Ce qui m’intéresse, c’est que l’équipe s’améliore. Notre boulot n’est pas de jouer les baby-sitters. Si quelqu’un souhaite m’écouter, je peux faire du baby-sitting, mais ce n’est pas mon boulot. »

Du côté de Daryl Morey, on était plus conciliant, estimant que pour viser le titre, l’équipe avait toujours besoin de Ben Simmons.

« Quelles sont nos meilleures chances de gagner le titre ? Pour l’instant, en réintégrant Ben Simmons. Je suis concentré sur la conquête du titre. J’irai dans la boue, la vase, les barbelés… Nous ferons tout ce qu’il faut… et ce que nous faisons en ce moment nous donne les meilleures chances de remporter le titre. Est-ce qu’on préfère éliminer ce que les gens perçoivent comme un élément perturbateur, ou se donner le maximum de chances d’aller en playoffs ? J’opte pour les chances d’aller en playoffs… Tout ce qu’il faut gérer pour aider les Sixers à gagner le titre, nous le ferons. »