Ça se tend à nouveau entre les Sixers et Ben Simmons

Ça semblait aller mieux entre Ben Simmons et les Sixers. Revenu à Philadelphie, le meneur avait parlé à ses coéquipiers et Doc Rivers, leur expliquant n’être pas prêt « mentalement » à jouer. Les Sixers avaient arrêté de le sanctionner financièrement, après lui avoir infligé plus de deux millions de dollars d’amendes pour ses absences.

Sauf que selon ESPN, le réchauffement s’est arrêté, la franchise de Pennsylvanie s’agaçant du refus de l’Australien de discuter avec les psychologues mandatés par le club.

Assurant être gêné au dos, Ben Simmons se fait traiter médicalement par le staff médical des Sixers, mais il consulte les psychologues du syndicat des joueurs, et refuse de partager le détail de ces entretiens avec Philadelphie.

Pour Daryl Morey et les dirigeants de l’équipe, qui veulent voir Ben Simmons remettre le maillot de Philly (au moins jusqu’à son transfert…), la situation est donc compliquée car il n’est pas simple d’aider un joueur qui se dit « pas prêt mentalement » s’il refuse de travailler avec les psychologues du club sur la question.

Peut-être également que les Sixers craignent que l’Australien et son camp utilisent l’argument de la santé mentale pour éviter les sanctions financières, l’accord collectif protégeant davantage les joueurs à ce sujet.