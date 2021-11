Philadelphie reçu 5 sur 5 à Detroit

En « back-to-back » et avec un effectif limité à huit joueurs, les Sixers ont attendu le début du 4e quart-temps pour faire la différence. Jusque-là, c’étaient Seth Curry et Tyrese Maxey qui avaient tenu la baraque pour répondre à Jerami Grant. À l’entame du dernier quart-temps, les Sixers menaient 86-82 avant que Georges Niang ne tue le match en lançant un 11-0 pour passer le score à 97-82.

Avec 15 points d’avance à huit minutes de la fin, les Sixers avaient fait le plus dur, et c’est Joel Embiid, jusque-là maladroit, qui va se charger de repousser les tentatives de comeback de Detroit avec une claquette et un dunk. À l’arrivée, Philly s’impose 109-98 pour une cinquième victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La rotation courte des Sixers. Entre le Covid-19, les bouderies de Ben Simmons et les blessures, Doc Rivers se retrouve avec une rotation à huit joueurs. Cette nuit, c’est Furkan Korkmaz qui est contraint de déclarer forfait à cause d’une blessure au poignet, rejoignant ainsi Danny Green, Ben Simmons ou encore Tobias Harris et Isaiah Joe sur le côté.

Le premier panier à 3-points de Cade Cunningham. Après 19 échecs, le premier choix de la Draft inscrit son premier 3-points en carrière en NBA. Un tir très difficile puisque le meneur des Pistons avait les pieds sur le logo, et c’était à la limite des 24 secondes. Ce sera son unique 3-points du match, et il en est à 1 sur 21 à 3-points après trois rencontres.

Un 11-0 fatal. Sans forcément bien jouer et malgré une grosse maladresse, les Pistons n’avaient que trois points de retard à l’entame du dernier quart-temps. Moment choisi par George Niang pour faire la différence. Le nouveau chouchou du Wells Fargo Center plante 9 des 11 points des Sixers pour donner 15 points d’avance. Jusque-là maladroit, Georges Niang a tué le match.

TOPS/FLOPS

✅ Seth Curry. Joel Embiid toujours fâché avec son tir, c’est le frère de Stephen qui est le leader de l’attaque en premier quart-temps. Sans lui, les Sixers auraient sans doute vécu une soirée bien plus compliquée puisqu’il inscrit 16 des 31 points de son équipe en premier quart-temps, dont 11 d’affilée. C’est l’homme des entames de match cette saison pour Philly.

✅ Tyrese Maxey. Pour ses 21 ans, il signe son cinquième match en carrière à plus de 20 points. C’est le joueur le plus utilisé par Doc Rivers, et la raison est simple : c’est une boule d’énergie. Et comme il joue juste, il n’y a aucune raison de le sortir. C’est lui qui projette son équipe vers l’avant, et on retiendra son coup de chaud dans le 3e quart-temps pour donner l’avantage aux Sixers. Comme Immanuel Quickley chez les Knicks, son « floater » fait quelques ravages.

⛔ Cade Cunningham. C’est son 4 sur 17 aux tirs qui le pénalise. Son volume de jeu est intéressant, tout comme sa capacité à accélérer le jeu, mais sa sélection de tirs reste douteuse. Il ne protège pas assez ses tirs sur les drives et il s’est fait contrer plusieurs fois par derrière. Mais comme Dwane Casey ne cesse de l’encourager de shooter, on comprend pourquoi il s’obstine… Avec 18 points, 10 rebonds et 4 passes, il signe son match le plus complet et c’est aussi le match où il a eu le ballon le plus en main. À la fois parce qu’il a récupéré les rebonds pour lancer les attaques, mais aussi parce Detroit semble avoir décidé de lui donner les clés de l’attaque avec Killian Hayes utilisé comme shooteur.

LE COIN TRICOLORE

Il y a du mieux pour Killian Hayes. On aimerait toujours qu’il soit plus agressif vers le cercle, mais lui et Cade Cunningham commencent à trouver des automatismes. Même si le chantier est énorme, c’est sans doute le match le plus convaincant des Pistons cette saison dans l’animation du jeu, et Killian Hayes a plutôt été utilisé en « off-guard » avec Cade Cunningham aux manettes. Sorti sur blessure (pouce), il est revenu en fin de match pour tenter de renverser le cours du match.

LA SUITE

Detroit (1-7) : back-to-back pour les Pistons qui se rendent à Brooklyn.

Philadelphie (7-2) : nouveau déplacement chez les Bulls samedi soir.