Les Pacers commencent à trouver leurs marques

Les Pacers ont pu souffler un grand coup cette nuit après avoir dompté les Knicks pour signer un deuxième succès consécutif, avant d’entamer un « road trip » de quatre matchs à l’Ouest. « Pour nous, c’est probablement le match le plus complet que nous ayons joué des deux côtés du terrain cette saison » a ainsi confié Malcolm Brogdon.

Comme l’a illustré Rick Carlisle, Indiana a parfois plié face à l’intensité des New-Yorkais, « une équipe extrêmement dure et talentueuse », mais n’a pas rompu, et a fini par imposer son collectif en attaque pour l’emporter 111-98.

Tout roule pour Myles Turner

Ce que le coach des Pacers a surtout apprécié, c’est de voir les forces d’un collectif se dessiner. À commencer par Myles Turner qui a confirmé sa bonne entrée en matière avec 25 points, 13 rebonds, et un 7/10 à 3-points en 29 minutes, et qui semble avoir trouvé son rôle aux côtés de Domantas Sabonis.

« Il a été spectaculaire, des deux côtés du parquet. Il a très bien shooté de loin », s’est-il réjoui. « Myles est vraiment en train de trouver sa place dans ce que nous faisons en tant qu’équipe. Mais ne faites pas toute une histoire juste parce qu’il a marqué beaucoup de points. Ce n’est pas ce qu’est notre équipe. Il s’agit d’équilibre, de faire son travail. Tous les soirs, le sien consiste à mettre ses tirs ouverts, à 3 ou à 2-points, peu importe ».

La paire Brogdon-LeVert de retour

Dans le même ordre d’idées, le tandem Brogdon-LeVert, associé pour la première fois depuis fin avril, a tenu bon. Alors qu’on pouvait s’attendre à des restrictions de minutes, le « backcourt » titulaire de Rick Carlisle a parfaitement géré la distance (16 et 21 points en 36 et 31 minutes de jeu) et a séduit par sa lucidité.

« Ces gars créent des problèmes parce qu’ils tirent tous les deux bien à 3-points, ils attaquent tous les deux bien le cercle, ils jouent tous les deux bien les coups à mi-distance », a ajouté le coach avec une mention spéciale pour Caris LeVert, déjà affûté pour son troisième match de compétition. « On a été en mesure d’augmenter son temps de jeu au fil des matchs. Il est à 31 ce soir. On va essayer de rester sur cette dynamique. Il dépense énormément d’énergie quand il joue, il faut bien le surveiller. Sur les deux premiers matchs, on pouvait le voir se fatiguer après 5 minutes. Mais il se renforce à chaque match. C’est la clé ».

Des « role players » qui se montrent

Derrière ce quatuor, Rick Carlisle a également pu jouer sur une multitude d’options. On a déjà vu Chris Duarte à l’œuvre sur le début de saison, mais le coach des Pacers a cette fois cité TJ McConnell et Goga Bitadze, auteurs de deux paniers très importants dans le dernier acte alors que les Knicks étaient revenus à 85-83. Le tout forme plutôt une bonne base de travail, en attendant le retour de TJ Warren pour pouvoir enfin évoluer au complet.

« Nous commençons à y voir plus clair, par rapport à notre santé et notre identité collective. Il nous faut continuer sur cette voie », a conclu Rick Carlisle, qui aurait également pu mentionner Torrey Craig, également auteur de passages remarqués (12 points et 7 rebonds en 21 minutes).