Chris Duarte sur les traces de Malcolm Brogdon ?

« Je ne comprends pas pourquoi les équipes ne recrutent pas des rookies plus matures en général. Ils y arrivent toujours et se débrouillent très bien. J’en ai été l’exemple même. Chris en est la quintessence. On peut aussi citer Draymond Green, d’autres gars. Les équipes ont vraiment besoin de commencer à regarder ça. Ces gars peuvent arriver et avoir un impact immédiat sur votre équipe ».

Malcolm Brogdon se revoit un peu dans le très bon début de carrière NBA de Chris Duarte. Dès son premier match de la saison régulière, le rookie des Pacers a montré qu’il était prêt, claquant 27 points à 6/9 de loin.

Et dès le match suivant, il s’en est fallu de peu pour qu’il soit héros du match perdu d’un petit point en prolongation face à Washington. La suite n’a été que la confirmation de son talent d’une part et de l’impact qu’il a été en mesure d’apporter en l’absence de Caris Levert et TJ Warren.

24 ans et déjà un vieux rookie ?

Chris Duarte a parfois dû faire face aux interrogations de recruteurs lors du processus pré-Draft. Un rookie de 24 ans, ce n’est pas commun dans une ligue où la tendance est de vouloir recruter des joueurs toujours plus jeunes.

Arrivé aux Etats-Unis sur le tard, après avoir grandi en République dominicaine, son seul « tort » a été de suivre un cursus universitaire classique de quatre ans, à Northwest Florida State puis Oregon. Mais son âge est souvent revenu sur la table. Au point de l’avoir parfois crispé lors de ses entretiens.

« Je me suis énervé une fois. Je me disais : ‘OK les gars, tout le monde n’arrête pas de parler de cette histoire d’âge’. L’âge, l’âge. Tu es vieux, Chris », s’est-il rappelé. « Je me suis mis en colère et j’ai dit : ‘Hey, je ne veux plus entendre parler de mon âge. Si vous voulez gagner des matchs, prenez-moi. Si vous voulez gagner dans quatre ans, allez-y et draftez un jeune de 19 ans. Vous pourrez alors le développer et en faire une superstar dans trois, quatre ou cinq ans. Mais vous ne savez pas s’il va devenir une superstar. Qui sait ? Vous savez ce que vous pouvez avoir maintenant. Vous ne savez pas ce que vous obtiendrez à l’avenir’. »

Des débuts impressionnants

Malcolm Brogdon a connu la même situation puisqu’il a été drafté à 23 ans et a fêté ses 24 ans très tôt au cours de sa saison rookie. Sauf que le meneur, alors lancé par les Bucks, avait tout raflé sur son passage avec sa maturité, son talent et son culot qui l’ayant mené jusqu’au titre de rookie de l’année.

Des qualités que Rick Carlisle retrouve chez Chris Duarte, un joueur qui n’a pas peur pour ses débuts.

« Il joue avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de sang-froid. Dans la plupart des cas, il n’est pas submergé par la vitesse du jeu en NBA. Ce sont de grandes qualités pour un rookie », a noté le coach. « C’est l’une des choses que nous avons appréciées chez lui en tant que prospect de 24 ans. Il était plus expérimenté dans de nombreux domaines. Dans sa vie, aussi. Ces choses contribuent à ce qu’un gars comme lui joue avec un peu plus de sang-froid que certains autres rookies ».

Meilleur marqueur parmi les rookies

Là où il faut parfois en pousser certains, Chris Duarte a montré qu’il n’avait pas froid aux yeux. Les Pacers en seraient presque à essayer de le calmer un peu, l’arrière ayant pris plus de tirs (83) que des joueurs confirmés comme Khris Middleton (81) ou encore Joel Embiid (73) sur ce début de saison !

« Oui et non », a-t-il nuancé. « C’est un peu comme ça que je joue. Je suis toujours en mode attaque, j’essaie de faire en sorte que quelque chose se passe. Défensivement et offensivement. Mes coéquipiers me parlent toujours en me disant de rester agressif ».

Après six matchs, Chris Duarte marche sur les traces de Malcolm Brogdon puisqu’il est en tête du classement des scoreurs parmi les rookies, avec 18.7 points avec un remarquable pourcentage de réussite derrière l’arc (40%) pour aller avec ses 4.5 rebonds et 1.8 passe décisive en moyenne.

Il a également disposé du plus gros temps de jeu (36 minutes), ce qui pourrait évoluer au rythme où l’infirmerie d’Indiana se videra. Son entrée en matière est en tout cas de bon augure pour les Pacers.