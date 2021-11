Le MVP de la nuit | Myles Turner s’éclate de loin

Il n’a pas le physique, ni la gestuelle d’un ailier-fort fuyant mais Myles Turner a toujours été dangereux à 3-points. Lorsque les Pacers lui ont mis Domantas Sabonis dans les pattes, il lui a fallu s’adapter et cette nuit, le pivot d’Indiana a pris feu face aux Knicks : 25 points avec un 7 sur 10 à 3-points !

C’est lui qui inscrit les huit premiers points du match. Derrière, Caris LeVert contre RJ Barrett, et Chris Duarte plante un 3-pts. Après deux minutes, les Pacers mènent 11-0, et les Knicks vont courir après le score…

« Myles a été énorme pour nous. Il réalise trois contres, il défend sur des joueurs différents sur les switchs » commente Caris LeVert. « Je ne sais pas si nous aurions aussi bien joué, ou même gagné sans Myles. »

À l’image de son premier 3-points, Myles Turner a beaucoup progressé dans sa gestuelle. Il a moins les pieds dans le ciment et sa mécanique est plus rapide. Il fait aussi varier la courbe de son tir. Quand Mitchell Robinson, toujours en retard, sprinte vers lui, il monte davantage la balle. Quand il est seul, même à 8 mètres, c’est plus rectiligne.

Une chose est sûre, ces deux premières réussites l’ont mis en confiance pour le reste de la soirée.

« Il y a un vieil adage qui dit que la balle se nourrit de l’énergie. Lorsqu’on joue comme il faut, les choses se passent normalement bien pour vous. C’est ce que j’essaie de faire ces derniers matches, et j’essaie de m’affirmer. »

Un épouvantail en défense

Touché à la tête par Julius Randle, Myles Turner va manquer la fin du second quart-temps. Mais il reprendra son festival au retour des vestiaires, et défensivement, il a été tout aussi impressionnant. On retiendra son contre sur une tentative de dunk de Randle, ou cette bâche sur la planche sur un lay-up très aérien de Derrick Rose.

Enfin, c’est encore Myles Turner qui va mettre fin aux rêves de hold-up des Knicks. Sur un caviar de Sabonis, il écrase un gros dunk, mais en première intention, il envoie une nouvelle bombe à 3-points à plus de 8 mètres. Cette fois, New York ne s’en remettra pas, et il signe sa meilleure prestation de la saison avec donc 25 points, 13 rebonds et 3 contres. Le tout avec un 7 sur 10 à 3-points pour établir un nouveau record en carrière.

Cette saison, il tourne à 41% à 3-points. C’est remarquable pour un pivot, et il ne lui manque que de la régularité pour franchir un palier puisque d’un soir à l’autre, il ne parvient pas à enchaîner les bonnes prestations de loin.