Ne parlez surtout pas de repos à Giannis Antetokounmpo

« Dieu merci, nous avons gagné un match. J’étais inquiet, je pensais que nous allions commencer à ‘tanker’ pour le premier choix de la Draft [2022]. »

Blagueur en interview d’après-match, Giannis Antetokounmpo est tout de même soulagé. Il faut dire que ses Bucks, qui restaient sur trois défaites consécutives (Wolves, Spurs, Jazz) avant leur déplacement chez les Pistons, ont enfin renoué avec la victoire, la nuit dernière.

Et les joueurs de Milwaukee y ont mis les formes, s’imposant de 28 points à Detroit et comptant jusqu’à 36 unités d’avance dans le quatrième quart-temps. Sans que le « Greek Freak » n’ait eu à trop forcer son talent, compilant 28 points, 8 rebonds, 9 passes et 4 contres en un peu moins de 27 minutes de jeu.

Toujours orphelin de Khris Middleton (Covid-19), Jrue Holiday (cheville), Brook Lopez (dos) et Donte DiVincenzo (cheville), soit les quatre autres titulaires habituels des champions en titre, Giannis Antetokounmpo a donc fait le job, entouré de ses « role players ». Et, ce, dans un rôle de pivot avec lequel il n’est pas familier.

« J’ai appris [hier] que je détestais jouer pivot », confiait-il après coup, avec un sourire. « Je n’ai jamais autant apprécié Brook [Lopez] que maintenant. Donc s’il te plaît, Brook, reviens vite ! »

Leader par l’exemple

Il n’empêche que, même au poste 5, le MVP des Finals 2021 a fait souffrir les jeunes Pistons, impuissants des deux côtés du parquet. Et notamment lorsqu’il a fallu attaquer le Défenseur de l’année 2020, symbole de cette étouffante défense des Bucks, qui a maintenu ses adversaires à 89 points, 32% aux tirs et 17% à 3-points.

« Nous avons parlé en amont du fait de donner le ton des deux côtés du terrain, d’arriver avec un bon état d’esprit, et j’ai trouvé que nous y sommes parvenus », expliquait ainsi Mike Budenholzer, heureux de mettre fin à la série noire de son équipe. « Bien sûr, Giannis [Antetokounmpo] a joué un rôle important là-dedans, il a contré des tirs, il était partout défensivement. Mais d’autres joueurs ont également su élever leur niveau de jeu. »

Et ces autres joueurs, ces « role players » donc, ont probablement envie de se dépasser autant que possible pour leur « franchise player », qui joue malgré la douleur et qui n’entend pas rater des matchs pour se reposer. Du moins, tant que Milwaukee n’aura pas retrouvé son rang au classement et que son infirmerie ne se sera pas vidée.

« Je ne sais pas si je suis à mon meilleur niveau, mais on a besoin de moi en ce moment », reconnaissait Giannis Antetokounmpo, en référence à son hyperextension du genou gauche, contractée lors des derniers playoffs. « Je dois me mettre en rythme et je peux mieux jouer. Mon genou [gauche] me gênait en deuxième mi-temps [face au Jazz, dimanche soir] et ça aurait été facile de ne pas jouer, car [les Bucks] me l’ont demandé. Mais ce n’est pas le moment. C’est le moment d’être un leader. Pas forcément en marquant 40-50 points, mais en l’étant vocalement, dans le vestiaire, en rassemblant l’équipe et en jouant. En défendant comme [hier soir], en inscrivant des shoots, en ne refusant rien. Et les choses s’arrangeront d’elles-mêmes. »