Les Bucks se relancent en explosant les Pistons

Avec le seul Giannis Antetokounmpo comme titulaire habituel, les Bucks s’évitent une 3e défaite de rang en dominant assez facilement de bien tristes Pistons. Il faut dire que Milwaukee n’a vraiment pas eu besoin de sortir le grand jeu pour faire la différence. Après un premier quart-temps équilibré, essentiellement grâce à Jerami Grant, les champions NBA vont petit à petit dérouler leur basket. Les entrées de Bobby Portis et de Jordan Nwora font du bien, et les Bucks atteignent déjà les 20 points d’avance (57-37).

La seconde période est à sens unique avec des Pistons qui envoient brique sur brique, et des Bucks qui se contentent de bien défendre, et de profiter des brèches créées par Giannis Antetokounmpo. Le MVP des Finals 2021 est un adulte au milieu d’ados, et l’écart atteint les 32 points sur un 3-points du « Greek Freak ». À l’arrivée, Milwaukee s’impose 117-89 dans une rencontre idéale pour se relancer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La maladresse des Pistons. Jamais dans l’histoire de la NBA, une équipe n’avait été aussi maladroite en prenant 47 tirs à 3-points. Les coéquipiers de Killian Hayes n’en inscrivent que 8 pour un maigre 17% derrière l’arc. La palme revient à Cade Cunningham avec un 0 sur 9 à 3-points. Le 1er choix de la Draft en est à 0 sur 14 après deux matches, et les Pistons sont derniers de la NBA pour l’adresse longue distance.

– La défense de Milwaukee. Certes, les Pistons étaient maladroits, mais c’est parce que les Bucks avaient verrouillé l’accès au cercle. Il n’y a pas beaucoup de shooteurs à Detroit, et Milwaukee avait donc fait le choix de repousser les Pistons au large. Avec Giannis Antetokounmpo au coeur de la raquette, les Bucks misent sur la mobilité et l’envergure, et sans être géniaux, les Bucks ont passé une soirée tranquille.

– Série en cours. Les Bucks restent sur onze victoires de suite face aux Pistons, et il y a un fossé entre les champions NBA et l’une des plus faibles équipes de la NBA. Pourtant, Milwaukee évoluait sans trois titulaires, mais Mike Budenholzer fait le choix de ne pas affaiblir son banc, en conservant Bobby Portis comme 6e homme, et on a vu dans le 2e quart-temps combien l’ailier-fort restait décisif pour faire le break.

TOPS/FLOPS

✅ Giannis Antetokounmpo. Le double MVP et champion NBA flirte avec le triple-double en seulement 27 minutes. En attaque, il s’est promené avec un « spin move » qui a cassé la défense des Pistons en permanence, et son adresse à 3-points et aux lancers-francs change beaucoup de choses en attaque. En défense, il a joué pivot, et il a brillé comme épouvantail au cœur de la défense. Isaiah Stewart a vécu une soirée cauchemar.

✅ Jerami Grant. Le champion olympique est le seul à surnager, et il signe son meilleur match de ce début de saison. Son entame de match est de qualité, et c’est lui qui a maintenu les Pistons à flot pendant dix minutes, inscrivant la moitié des points de son équipe en premier quart-temps. Il n’a pas cherché à en faire trop, et c’est la seule satisfaction du match côté Detroit.

⛔ Cade Cunningham. Le premier choix de la Draft termine la rencontre avec un 2 sur 14 aux tirs, dont 0 sur 9 à 3-points. Avec Killian Hayes à ses côtés, il se comporte comme un arrière shooteur, et ça ne semble pas vraiment être son jeu. Il a été bien plus à l’aise en deuxième quart-temps lorsqu’il était seul aux commandes de l’équipe. Pour l’instant, il n’a pas les jambes pour shooter mieux.

LA SUITE

Milwaukee (4-4) : un vrai test vendredi puisque les Bucks reçoivent les Knicks.

Detroit (1-6) : jeudi, les Pistons accueillent les Sixers.