Luke Walton certain que De’Aaron Fox va vite rebondir

Il a regagné son banc, résigné. De’Aaron Fox venait de commettre sa sixième faute, synonyme de fin de partie anticipée, quelques secondes avant le terme du Jazz – Kings de cette nuit. Ce retour sur la touche venait clore une soirée encore très compliquée pour la jeune vedette de Sacramento.

Le meneur a terminé avec une modeste feuille de stats de 13 points, 9 passes et 3 interceptions. On retient surtout sa maladresse et ses difficultés à terminer dans tous les périmètres, y compris près du cercle. Visiblement intimidé par la présence de Rudy Gobert, il a manqué plusieurs « floaters » relativement simples.

Il n’a pas non plus trouvé la mire derrière la ligne à 3-points et n’a pas semblé être en mesure de prendre de vitesse, sa principale qualité, ses adversaires. Incapable d’inscrire le moindre point en première période, le gaucher a signé un triste 4/15 aux tirs, tout en perdant trois ballons.

« Il va bien. Ouais, il rate des tirs mais cela fait partie du jeu », note Tyrese Haliburton. « On connaît tous des baisses de régime, cela arrive à tout le monde. On en fait quelque chose de plus important que cela ne l’est. »

Luke Walton garde confiance

Le souci est que ce soir sans illustre une entame de saison médiocre avec 18 points de moyenne mais à un mauvais 36% de réussite, dont 15% de loin et même 63% aux lancers-francs. Une production incomparable avec sa moyenne de 25 points (48%) de l’an passé, susceptible de le rapprocher des portes du All-Star Game pour cette année.

« Il sait à quel point il est important pour nous », note Luke Walton. « Quand vous avez des difficultés, la meilleure façon de vous en sortir est de travailler plus dur, de vous battre, de croire en ce que vous faites et en vos coéquipiers. C’est ce que De’Aaron fera, je n’ai aucun doute là-dessus. »

Il y a quelques jours, après une sortie à 14 points (5/16) sur le parquet des Mavs, le même Luke Walton assurait ne pas être inquiet pour son meilleur joueur : « L’année dernière, on a connu deux grosses séries de victoires durant lesquelles il nous a portés la majeure partie du temps. C’est un travailleur acharné, il est passionné, se soucie de tout et il veut gagner. Il n’y a aucun doute dans mon esprit que lui et nous allons y arriver. »