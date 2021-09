La saison 2021/22 en questions | Qui participera pour la première fois au All-Star Game ?

Si le All-Star Game a perdu en intérêt et en attractivité, au fil des années, il n’en reste pas moins un événement attendu et incontournable dans la ligue, bon nombre de joueurs considérant cette rencontre comme un objectif annuel. Il faut dire que participer au match des étoiles est synonyme de bonus financier pour certains, pendant que d’autres en profitent pour savourer la reconnaissance du public et des entraîneurs, à travers cette nomination.

Et la saison prochaine, pour accompagner les inévitables LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant et autres Giannis Antetokounmpo, ils seront encore plusieurs à espérer figurer pour la première fois de leur carrière à cette traditionnelle grande messe de la NBA. Qu’importe leur âge, qu’importe leur ancienneté dans la ligue et qu’importe le niveau de leur franchise.



À première vue, qu’ils évoluent dans la conférence Est ou dans la conférence Ouest, certains semblent mieux placés que d’autres, quand il s’agit de déterminer qui sont les plus susceptibles de fêter leur baptême du feu au All-Star Game de Cleveland, en février 2022.

Ja Morant et De’Aaron Fox à l’honneur ?

Et les noms des deux joueurs qui pourraient enfin apparaître au match des étoiles, en 2021/22, sont ceux de Ja Morant et De’Aaron Fox. Deux meneurs d’avenir, qui sont déjà les leaders respectifs des Grizzlies et des Kings, et qui ne cessent de faire parler d’eux, en plus de posséder les statistiques individuelles requises pour prendre part à l’événement.

Au final, seuls les résultats collectifs de Memphis et Sacramento pourraient jouer des tours à Ja Morant et De’Aaron Fox. À l’instar, finalement, de Darius Garland et/ou Collin Sexton chez les Cavaliers, eux qui s’imagineraient bien obtenir leur première étoile à domicile, au Rocket Mortgage FieldHouse. Mais la concurrence à l’Est n’est pas aussi prononcée qu’à l’Ouest et l’un des deux jeunes Cavs (si ce n’est les deux) pourrait ainsi en profiter, s’il crève l’écran dans l’Ohio.



De leur côté, des joueurs comme CJ McCollum et Tobias Harris, passés tout proche d’une sélection la saison dernière, pourraient bien vaincre enfin la « malédiction », toujours dans l’ombre de Damian Lillard et Joel Embiid. Mais afin d’avoir l’opportunité de rejoindre leurs deux coéquipiers, quasiment assurés d’être All-Stars en 2022, les Blazers et les Sixers devront être suffisamment victorieux et dominateurs collectivement, pour légitimer la présence de deux de leurs membres, à Cleveland.

Des blessures qui profitent à Michael Porter Jr. et Malcolm Brogdon ?

En revanche, la tâche sera probablement plus compliquée pour Shai Gilgeous-Alexander, OKC étant plus que jamais attendu dans les tréfonds de l’Ouest, en raison de la faiblesse de son effectif. Quant à Deandre Ayton et Michael Porter Jr, également issus de la Draft 2018 et auteurs de solides playoffs 2021, leurs chances risquent d’être un poil plus élevés que celles de « SGA », en raison de leur importance dans les bons résultats de Phœnix et Denver. D’autant plus pour « MPJ », avec un Jamal Murray qui ne sera logiquement pas en état de jouer, pour les Nuggets.

Les blessures pourraient aussi bénéficier à Malcolm Brogdon, puisque Caris LeVert et TJ Warren sont encore frappés par un coup du sort à Indiana. Pour Fred VanVleet à Toronto, c’est plutôt le départ de Kyle Lowry qui devrait lui laisser le champ libre individuellement, de manière à faire augmenter ses probabilités de participation au All-Star Game.

Dans une moindre mesure, pour Dejounte Murray ou Keldon Johnson chez les Spurs, Rui Hachimura ou Spencer Dinwiddie chez les Wizards, voire John Collins ou Clint Capela chez les Hawks et RJ Barrett chez les Knicks, ce devrait être encore un peu juste, que ce soit individuellement et/ou collectivement.

LaMelo Ball bien placé ?

Enfin, chez les rookies, difficile d’imaginer quelqu’un tirer son épingle du jeu au point de devenir All-Star dès sa première année. Bien que Cade Cunningham ou Jalen Green semblent en mesure de faire de belles choses, du côté des Pistons et des Rockets, néanmoins projetés parmi les pires élèves de NBA, l’an prochain.

A propos des rookies aux dents longues du précédent exercice, si Anthony Edwards devrait avoir du mal à voler la vedette à Karl-Anthony Towns (ou D’Angelo Russell) et donc faire son trou à l’Ouest, LaMelo Ball pourrait quant à lui profiter de sa cote de popularité et de son attractivité pour se démarquer à l’Est, avec les Hornets. Malgré un bilan pas forcément plus resplendissant que celui des Wolves.

Qui sera le ou les heureux élus, réponse en février !





