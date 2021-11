Donovan Mitchell toujours en quête d’équilibre

Si, collectivement, le Jazz réussit pour le moment un super début de saison (cinq victoires et une défaite), ce n’était pas forcément le cas de l’ensemble de ses joueurs. À commencer par Donovan Mitchell qui, avant cette nuit, ne tournait « qu’à » 22.4 points de moyenne (contre 26.4 en 2020/21), 38% aux tirs et 29% à 3-points, en cinq matchs.

Sauf que, le soir d’Halloween, « Spida » a enfin rectifié le tir, afin de prendre les Bucks dans sa toile. En un peu moins de 33 minutes de jeu, il a ainsi terminé avec 28 points au compteur, à 10/18 aux tirs, 4/9 à 3-points et 4/5 aux lancers-francs. Inscrivant, surtout, 18 points en deuxième mi-temps, et 11 dans le seul quatrième quart-temps.

Suffisant pour permettre à Utah de l’emporter sur le parquet de Milwaukee, certes privé de Khris Middleton (malade), Jrue Holiday (cheville), Brook Lopez (dos) et Donte DiVincenzo (cheville). D’autant que la franchise de Salt Lake City restait sur une défaite, sa première de la saison, encaissée la veille à Chicago.

Mais « Mike Conley était là » cette fois-ci, comme le précisait après coup Donovan Mitchell.

« Nous avons vraiment bien exécuté [notre plan de jeu] dès qu’il le fallait », poursuivait-il, dans les colonnes de The Athletic. « Quand vous regardez le match d’hier soir et celui de samedi soir, ce sont deux situations opposées. Il y a eu des moments où Chicago a augmenté la pression, nous a mis en difficulté et nous n’étions pas prêts pour ça. Milwaukee a fait pareil [hier] soir et nous étions beaucoup mieux préparés cette fois-ci, des deux côtés du terrain. Ce sont les champions en titre, ils n’allaient quand même pas être menés de 15 points et rester là sans rien faire. »

Jamais mené au score de la soirée, le Jazz a ainsi livré une prestation assez autoritaire chez les champions en titre. Pour autant, les Bucks se sont tout de même montrés menaçants à quelques reprises, que ce soit dans le troisième quart-temps (ils sont revenus à 63-68) ou dans le dernier acte (ils sont revenus à 95-99).

Dans la peau du chasseur

Mais, à chaque fois, les joueurs du Wisconsin se sont heurtés à un Donovan Mitchell de gala, l’arrière All-Star marquant d’abord 8 points de rang dans le troisième quart-temps, pour instiguer un 12-2 et repousser Milwaukee à plus de 10 points d’écart. Avant de planter deux « runners » assassins dans la dernière minute du quatrième quart-temps, afin d’enterrer pour de bon les hommes de Mike Budenholzer.

« C’est mon rôle, d’avoir cette empreinte [sur mon équipe] à ce moment du match. Ça aurait pu tourner dans l’autre sens très rapidement, sinon », estimait-il dans le Salt Lake Tribune, concernant sa capacité à être décisif.

Drafté par Utah en 2018, et coéquipier de Donovan Mitchell pendant un an à Salt Lake City, donc, Grayson Allen était lui aussi admiratif du côté tueur de son adversaire du soir, qui lui a fait la chanson hier soir.

« Il est très calme dans les moments chauds », jugeait à ce propos l’arrière des Bucks. « Sa mentalité fait qu’il ne se laisse jamais abattre, il est très bon à ce niveau. Et je pense que ça l’aide vraiment beaucoup dans ces moments-là. Il veut souvent le ballon, il veut jouer ces situations. Il est très calme et détendu. Il a été dans cette position un paquet de fois depuis sa saison rookie. »

Très bien entré dans son match la nuit dernière, avec un 3/3 à 3-points pour commencer, Donovan Mitchell a tout de même eu un peu de mal ensuite à continuer sur sa lancée offensivement (0/5 aux tirs dans le second quart-temps). La faute, notamment, à une sélection de tirs quelque peu douteuse, quand il était défendu par un Giannis Antetokounmpo à trois fautes, couplée à plusieurs pertes de balle (4 au total).

Preuve que le leader d’attaque du Jazz n’est pas encore au meilleur niveau possible quand il s’agit de trouver le bon équilibre entre scoring et organisation du jeu. Mais il y travaille…

« C’est simplement une question de ressenti du jeu, de comprendre quand attaquer, quand défendre et quand exécuter nos systèmes », détaillait-il, au sujet de son rôle offensif. « Je sais que je dois être prêt quand je vois un « match-up » que j’apprécie. Mais je ne peux pas attaquer juste pour moi-même, je dois aussi essayer de créer pour les autres. Donc tout est question de le comprendre, de le ressentir et d’avoir confiance en mes coéquipiers. »