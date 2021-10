Washington flambe et Bradley Beal retrouve le sourire

Même s’il n’a pas prolongé avec les Wizards cet automne, Bradley Beal n’entend pas pour autant laissé tomber son équipe de toujours. Surtout que les dirigeants ont visé juste cet été avec les arrivées de Spencer Dinwiddie, Kyle Kuzma, Montrezl Harrell et Kentavious Caldwell-Pope. Pour preuve, l’équipe a remporté cette nuit sa 5e victoire en six matches, et Washington signe ainsi son meilleur départ depuis 2005 !

« On prend simplement du plaisir » a réagi Beal, auteur de 36 points face aux Celtics. « Au quotidien, on s’entraide les uns les autres, et c’est épatant d’en être à ce stade. Mais il faut rester humbles tout en gardant cette faim. Nous effleurons à peine notre potentiel. »

« Je veux être productif et gagner à Washington »

Le bilan des Wizards est d’autant plus remarquable qu’ils évoluent sous la coupe d’un nouveau coach, Wes Unseld Jr, avec une rotation largement remaniée, et sans Rui Hachimura, Thomas Bryant et désormais Daniel Gafford. Cette nuit, ils ont notamment prouvé qu’ils pouvaient s’imposer après deux prolongations avec une attaque en panne.

« On a joué comme des merdes en attaque, mais la défense nous a portés… On a montré beaucoup de résilience et on n’a pas paniqué. On ne s’est pas laissé perturber. C’était un match de série. On faisait une série, ils en faisaient une. On a confiance dans notre défense, et c’est pour ça qu’on est à 5-1. »

Une perspective qui l’enchante, et il rappelle son attachement à sa franchise. « J’ai toujours dit que je voulais gagner. Je veux être productif et gagner à Washington. Pour l’instant, c’est ce qu’on fait, et j’avoue qu’on exploite à peine notre potentiel. J’imagine le moment où tout va se mettre en place, où tout le monde va se sentir bien et que tout le monde sera rétabli… Cela va être effrayant ! »