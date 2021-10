Mission défensive accomplie pour Tyrese Maxey face à Trae Young

En temps normal, c’est Ben Simmons qui aurait été sollicité. Cette nuit face aux Hawks, Doc Rivers a fait confiance à son jeune meneur, Tyrese Maxey, pour s’occuper de la principale menace adverse, Trae Young.

Une mission globalement réussie. Le meneur des Hawks a certes signé son troisième double-double de la saison, mais il a été contenu à son plus faible total de points (13 unités avec 10 passes et -23 au score) avec également son plus petit pourcentage de réussite aux tirs (5/16).

Avec ses mains actives, sa vitesse de déplacement et son gabarit comparable à celui du joueur des Hawks, Tyrese Maxey a bataillé toute la soirée durant pour rester dans ses baskets malgré les écrans.

Un travail apprécié par Doc Rivers qui retient aussi que son joueur « est resté au sol », sans mordre aux feintes du meneur All-Star. Cet dernier, déjà frustré les nouvelles règles d’arbitrage en vigueur, n’a obtenu que quatre lancers cette nuit (2/4).

« On lui a dit de faire pression sur lui autant que possible, une pression intelligente, rapporte le coach. Il ne faut pas trop presser Trae, parce qu’il est vraiment rusé, et continuer à le suivre. C’est ce qui a été le plus important aujourd’hui sur le ‘pick-and-roll’. »

On a par exemple vu le Sixer perdre un peu de distance après un écran, mais être capable de mettre un bras pour perturber au dernier moment, par derrière, un « floater » de Trae Young, qui a manqué la cible.

« Tyrese a relevé le défi et a été capable de le forcer à prendre des tirs difficiles, salue Tobias Harris. Dans l’ensemble, avec un gars comme (Trae Young) capable de scorer, vous devez le jouer très physique et le forcer à prendre ces tirs et à faire avec. »

« J’ai juste essayé de lui compliquer la tâche, poursuit Maxey, auteur de 16 points (6/8). C’est un grand joueur, extrêmement difficile à tenir, avec les écrans, double écrans et sur le un contre un. J’ai donc juste essayé de le suivre et de défendre sans faute. »

Opération accomplie cette nuit avant une nouvelle mission relevée qui l’attend, lundi, avec la réception des Blazers et de Damian Lillard.