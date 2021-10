Caris LeVert n’a pas déçu pour son grand retour

La soirée n’a pas vraiment été réjouissante du côté d’Indianapolis où les Pacers ont concédé leur sixième revers de la saison en sept matchs, le troisième par trois points d’écart ou moins (94-97).

La seule bonne note de la soirée a peut-être été le retour au jeu de Caris LeVert après une fracture de fatigue qui avait perturbé sa préparation fin septembre.

« Il a travaillé très dur pour en arriver au stade où il se sent à nouveau à l’aise en match, pour jouer », a confié Rick Carlisle avant la rencontre. « Ça a été un long chemin de plus de quatre semaines, presque cinq même, mais il s’en est bien tiré. Il a travaillé dur. Je sais qu’il qu’il se soucie de revenir pour aider l’équipe ».

Une reprise en douceur réussie

La victoire n’a pas été au bout mais sa prestation a été encourageante pour un match de reprise avec 15 points, 2 passes décisives et 2 interceptions, le tout en seulement 16 minutes, toutes disputées en première mi-temps, comme prévu, Caris LeVert ayant repris avec un temps de jeu adapté. « J’ai le sentiment de m’être préparé du mieux possible et d’être entré dans le vif du sujet ce soir », a-t-il déclaré.

Rick Carlisle regrettait presque de ne pas pouvoir l’utiliser en seconde mi-temps.

« C’était un très bon début pour lui, et ça aurait été génial de l’avoir en seconde période. Mais ce n’était pas dans le plan… Et au lieu de le faire jouer sept minutes par mi-temps, et donc de le laisser longtemps sur le banc, c’est plus sensé de faire jouer davantage pendant une mi-temps, et ensuite de le reposer. En espérant qu’il sera prêt pour lundi. »

Plus qu’à travers ses stats, Caris LeVert a rassuré par son comportement sur le terrain, où il a joué à 100%, pied au plancher, inscrivant notamment 9 des 13 premiers points de son équipe. Dans le jeu aussi, son retour est un plus pour les Pacers.

« C’est génial qu’il soit de retour. C’est une menace en attaque et dans toutes les facettes du jeu. Il peut pénétrer et trouver des coéquipiers ouverts, c’est tout ce dont on a besoin », a pour sa part glissé Domantas Sabonis.

Parmi les éléments majeurs de l’équipe toujours à l’infirmerie, il reste désormais Malcolm Brogdon, récemment touché aux ischios et listé en « day-to-day », ainsi que TJ Warren, toujours indisponible jusqu’à nouvel ordre.