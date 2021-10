Blessé, Kenny Atkinson doit s’éloigner du banc des Warriors

Steve Kerr se faisait une joie d’avoir Kenny Atkinson sur son banc cette saison. Malheureusement, le coach des Warriors va devoir se passer de son assistant pendant quelques temps.

The Athletic nous a appris que l’ancien entraîneur de Brooklyn s’est récemment blessé à la jambe, durant un entraînement. Ni la presse ni la franchise n’a communiqué précisément sur la nature de la blessure.

Mais cela doit être suffisamment important pour l’éloigner des parquets, le temps de sa rééducation et de retrouver une certaine mobilité. C’est pour cette raison qu’il n’était pas sur le banc, aux côtés de Steve Kerr, jeudi soir contre les Grizzlies, et qu’il ne le sera plus pendant un moment.

Sources: Warriors assistant coach Kenny Atkinson suffered a leg injury during a recent workout. He wasn’t on the bench last night and will be off the bench indefinitely as it heals.

