Steve Kerr explique pourquoi il voulait absolument Kenny Atkinson à ses côtés

Recruté par les Warriors cet été, Kenny Atkinson va changer de banc pour la troisième saison de rang. En 2019/20, il était coach des Nets. Viré en cours d’exercice, il avait rebondi en tant qu’assistant aux Clippers cette saison.

Le voilà désormais encore assistant aux Warriors, pour remplacer Jarron Collins, à partir de 2021/22. Son profil et son expérience plaisent énormément à Steve Kerr.

« J’ai admiré son équipe des Nets pendant un ou deux ans », avoue le coach des Warriors à The Athletic. « J’adorais leur façon de jouer, leur énergie. J’ai eu beaucoup de discussions avec lui au fil des années et j’ai toujours été impressionné par sa façon de voir le basket, de sentir le jeu. En ce sens, il est différent de moi. »

En engageant l’ancien coach des Nets, le triple champion recherchait un peu de sang neuf pour son banc, dont le staff n’avait pas bougé depuis cinq ans, et surtout une approche plus moderne du basket NBA.

Un regard neuf

« J’ai eu un entretien avec lui pendant les playoffs, on a parlé des séries contre le Jazz et les Suns », raconte Steve Kerr. « C’était impressionnant de l’entendre sur les matchups. J’ai su de suite que c’était la personne que je voulais. Il pouvait apporter plus que tous les autres candidats, qui avaient une vision plus proche de la nôtre. Il va animer la discussion et apporter des choses que je n’ai pas, que Mike Brown n’a pas, ni Bruce Fraser. Un regard neuf. »

Est-ce à dire que l’ancien meneur des Bulls et des Spurs, qui n’est coach en NBA que depuis 2014, est un entraîneur de la vieille école qui a besoin de se moderniser ?

« Je suis un peu entre les deux », reconnaît-il. « Je pense ne pas être très au point sur les statistiques avancées. Je reçois des rapports et je comprends les éléments de base. Mais je pense que, avec le staff, on peut atteindre un autre niveau dans l’utilisation de ces données, que ce soit pour les combinaisons de joueurs ou le style de jeu. Je suis enthousiaste car Kenny va nous apporter une dimension différente. »