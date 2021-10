Les Sixers jouent avec le feu contre les Pistons

Après un premier quart-temps assez triste sur le plan du jeu (22-21), les Sixers montent en régime dans le deuxième acte. Incertain avant la rencontre, Joel Embiid est bien présent et il martyrise la jeune défense des Pistons. Poste bas, poste haut et même à la création, le natif de Yaoundé est partout. Son entente avec Tyrese Maxey est bonne et à la pause les Sixers mènent de six points (52-46).

Poussés par les fans du Wells Fargo Center, les hommes de Doc Rivers réalisent de belles choses au retour des vestiaires. Embiid continue de s’amuser dans la raquette adverse. Obligés de venir sur des prises à deux sur le géant camerounais, les Pistons sont contraints de laisser des shooteurs comme Harris ou Seth Curry libres et malheureusement pour eux, la sentence est irrévocable. Il reste un quart-temps et les Sixers semblent se diriger tout droit vers la victoire (79-67).

Avec sa jeune garde sur le parquet (Thybulle, Milton et Korkmaz), Philadelphie enflamme ce dernier acte. Les Sixers étouffent défensivement leurs adversaires, ce qui leur permet de s’octroyer des ballons faciles en attaque. Les poignets en feu de Shake Milton ou George Niang semblent sceller le sort de ce match (101-80).

Mais comme trop souvent, les Sixers se laissent aller et relancent leurs vis-à-vis. Detroit inflige 17-2 et se met à rêver au hold-up. Rappelé pour sauver le match, Embiid évite le pire à son équipe en dominant le money time (110-102).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le Big Three New look des Sixers. Avec le retour de Shake Milton, Tyrese Maxey redevient le fer de lance de la « second unit ». Mais ce soir la pépite des Sixers a formé avec Harris et Embiid, un trio parfait. Les trois hommes ont porté l’attaque des Sixers et marqué 63 points. En attendant l’éventuel retour de Ben Simmons, les trois hommes ont la responsabilité de porter l’attaque de Doc Rivers. Ce soir, ils n’ont pas déçu.

Des Pistons accrocheurs. Certes, les Pistons n’ont pas gagné, mais Dwane Casey peut être fier de son équipe. Ses jeunes joueurs n’ont jamais rien lâché ce soir. Dominés par un Joel Embiid trop puissant pour eux, les joueurs du Michigan ont fait preuve de courage. A -20 à 5 minutes de la fin, ils ont réussi à faire douter leurs adversaires dans le money time. Capables d’être adroits à longue distance, ils ont par moment montré aussi toutes leurs aptitudes à pouvoir scorer sur du un-contre-un.

Le trou d’air des Sixers. Comme face aux Nets lors du premier match à la maison, les Sixers ont dilapidé une belle avance. Ce soir, pas de Kevin Durant en face donc ils ont pu s’en sortir, mais le 16-1 encaissé en moins de 4 minutes aurait pu leur être fatal. Trop souvent, cette équipe connaît des moments de flottements dans un match. Des trous d’air qui peuvent avoir de graves conséquences. On se rappelle par exemple que l’an dernier en playoffs face aux Hawks, Embiid and Co avaient 26 points d’avance lors du Game 5 avant de s’effondrer et de perdre le match puis la série. A eux de vite gommer ça afin d’éviter de nouvelles désillusions.

TOPS/FLOPS

✅ Joël Embiid. Sans doute vexé par son mauvais match il y a deux jours face au Knicks, Joel Embiid (30 points et 18 rebonds) avait très envie de rappeler ce soir à tout le monde qu’il demeure le meilleur pivot de la côte Est. Touché au ménisque depuis les playoffs, il aurait tout intérêt à se reposer. Mais il a trop manqué de matchs par le passé et surtout il veut être présent pour ses coéquipiers. Ce soir, face à une faible adversité, le Camerounais a été agressif et fait étalage de toute sa panoplie offensive. Move poste bas, tir au poste haut après dribble, pour la première fois de la saison, il dépasse la barre des 30 points et a semblé être aérien sur certaines actions comme l’atteste sa passe dans le dos pour Maxey. De bonne augure pour la suite.

✅ Saddiq Bey. Jouer au Wells Fargo Center est toujours un moment spécial pour l’ancien de Villanova. Ce soir, il aura été le fer de lance de l’attaque des Pistons. Capable de driver pour finir au cercle ou de prendre des tirs de loin, Bey aime aussi prêter main-forte à ses intérieurs aux rebonds. 19 points et 6 rebonds pour lui ce soir. Si Detroit a réussi à faire douter son adversaire en fin de match, c’est en partie grâce à lui.

✅ Shake Milton. Pour son retour aux affaires, l’arrière des Sixers a parfaitement mené sa barque. Appelé à être le meneur titulaire, Milton est efficace sur pick-and-roll, et il va avoir rapidement beaucoup de responsabilités. Il a le talent pour maintenir très haut cette équipe des Sixers avant peut-être le retour de Ben Simmons. En attendant, ses 13 points et 6 passes face aux Pistons ont aidé Philadelphie à s’imposer ce soir.

⛔ Jerami Grant. A l’image de son début de saison, Grant n’a pas eu d’impact ce soir face aux Sixers. Maladroit à longue distance, il a souffert en défense face à Tobias Harris. Auteur d’une belle saison l’an dernier, il ne semble pas être encore à 100% physiquement. A lui de vite retrouver la forme afin d’aider cette jeune équipe de Détroit à gagner des matchs.

LA SUITE

Philadelphie : Samedi soir, c’est l’heure des retrouvailles avec la réception de Trae Young et des Hawks.

Detroit : la troupe de Dwane Casey tentera de gagner son premier match de la saison face à Orlando.