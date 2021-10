Décès de Bob Ferry, l’ancien GM des Wizards/Bullets

C’est un personnage très important de l’histoire des Wizards, anciennement les Bullets, qui est parti ce mercredi à 84 ans. Bob Ferry fut en effet le GM durant la période dorée de la franchise, dans les années 1970.

Après une correcte carrière de joueur dans les années 1960 (il n’était pas loin de remporter les Finals dès sa première saison), avec les Hawks, les Pistons et les Bullets, où il a compilé 9.1 points et 5.3 rebonds de moyenne en 634 matches, il devient dirigeant à Washington en 1973.

Pendant 17 ans, il est aux commandes et les Bullets participent alors 13 fois aux playoffs et disputent à trois reprises les Finals (en 1975, 1978 et 1979). En 1978, avec Wes Unseld notamment, les Bullets remportent le titre NBA.

Sa carrière de GM est un des plus belles de l’histoire de la NBA : plus de 700 victoires, 13 participations aux playoffs, un titre NBA et deux trophées de dirigeant de l’année, en 1979 et 1982. Qui fait mieux ? RC Buford, Jerry West et Jerry Krause seulement.

« Bob et sa famille sont des êtres chers pour mes parents, pour la famille Unseld, pour la franchise des Wizards », a commenté Wes Unseld Jr., le coach actuel de Washington.

Parti de la capitale en 1990, Bob Ferry continuera d’exercer dans le monde de la NBA, en étant scout pour plusieurs franchises. Enfin, son fils Danny réussira, lui aussi, une carrière professionnelle honorable (13 saisons, un titre en 2003 avec les Spurs) avant de devenir dirigeant à son tour, à Cleveland et Atlanta notamment.

Our thoughts are with the family of franchise legend Bob Ferry following his passing.

Ferry played five seasons with the organization and spent 17 years as its general manager, winning NBA Executive of the Year twice and a championship in 1978. pic.twitter.com/5fVjGRYBJU

— Washington Wizards (@WashWizards) October 27, 2021