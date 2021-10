LeBron James ménagé, Anthony Davis touché

Les Lakers ne prendront aucun risque avec les anciens de l’équipe et encore moins avec LeBron James cette saison. Voilà pourquoi après sa frayeur de dimanche contre Memphis, il a été ménagé mardi soir contre les Spurs.

Pour se justifier de cette décision, Frank Vogel a parlé d’un marathon à aborder. Ce n’était en effet que le quatrième match de la franchise cette saison, et ce choix fut payant puisque les Californiens ont tout de même réussi à arracher la victoire au Texas, après prolongation.

LeBron James sera-t-il en tenue ce mercredi soir contre Oklahoma City ? « Rien n’est sûr, on verra comment il se sent », annonce le coach à ESPN. « On voit au jour le jour. On fera le point ce mercredi, on verra s’il a mal. »

Si les champions 2020 ont réussi à faire tomber les troupes de Gregg Popovich, c’est notamment grâce à l’énorme match d’Anthony Davis, qui a compilé 35 points, 17 rebonds et 4 contres. L’intérieur All-Star a également connu plusieurs passages au sol durant cette rencontre, ce qui inquiète toujours avec lui.

« Il a touché mon genou », raconte Anthony Davis, en parlant de sa chute dans les dernières secondes du quatrième quart-temps, après un contact avec Dejounte Murray. Il est resté un moment ligne de fond, à se tenir l’articulation. « Ça m’a fait comme une petite pointe. Puis, quand j’ai rejoué, c’est parti. Je le sentais un peu mais j’ai fini le match. J’étais toujours avec l’adrénaline, donc on verra au réveil comment le corps réagit. »

Comme LeBron James, Anthony Davis n’est donc pas certain de rejouer ce mercredi. L’adversaire ne sera pas le plus dangereux puisque le Thunder sera lui aussi en « back-to-back » (défait mardi soir contre Golden State) et n’a toujours pas gagné un match cette saison. Frank Vogel pourrait ainsi en profiter pour ménager ses deux champions.