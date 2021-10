Le MVP de la nuit | Anthony Davis, le cauchemar des Spurs

Auteur cette nuit de son meilleur match en carrière, Jakob Poeltl va pourtant en faire des cauchemars… Mardi soir, Anthony Davis l’a martyrisé de la première à la dernière minute, prolongation comprise, et le pivot autrichien s’est clairement fait marcher dessus. LeBron James absent, Russell Westbrook et Anthony Davis ont d’abord abusé du jeu à deux avec du pick-and-roll ou du pick-and-pop. À chaque fois, Jakob Poeltl est en retard ou dépassé.

« On avait conscience qu’en l’absence de LeBron on avait la responsabilité de rendre les autres meilleurs » réagit Russell Westbrook. « Ce soir, j’ai trouvé que AD avait fait du super boulot pour être agressif toute la soirée, dans les ratés et les réussites, en finissant près du cercle. Il a été énorme pour nous ce soir. »

Après le petit jeu à deux, Anthony Davis a décidé de travailler son vis-à-vis au poste bas et là, par sa vitesse, l’intérieur All-Star a fait de plus gros dégâts.

Le problème, c’est que le pivot des Spurs n’avait pas bossé les écrans retards, et Anthony Davis va lui prendre une flopée de rebonds offensifs au-dessus de la tête pour les remettre dedans. Sur le banc, Gregg Popovich est furax, mais il n’a pas d’autres solutions… D’autant que ce même Poeltl fait le match de sa vie de l’autre côté du terrain.

Dans la prolongation, même sanction avec un Anthony Davis qui continue de punir son souffre-douleur au rebond offensif pour arracher la victoire. À l’arrivée, la ligne de stats est propre : 35 points, 17 rebonds, dont 7 offensifs, 4 passes et 4 contres à 15 sur 31 aux tirs.

Nouvelle blessure…

Seule ombre au tableau, deux pépins. D’abord une douleur à l’épaule dans le premier quart-temps après un contre énorme de Jakob Poeltl, puis surtout un choc genou contre genou en toute fin de prolongation sur un rebond.

Anthony Davis va rester au sol, et Frank Vogel a prévenu que ce n’était pas certain qu’AD joue ce soir face au Thunder. Ce qu’a confirmé le joueur après le match, expliquant qu’il ressentait une pointe dans le genou.

« Il a heurté mon genou, et j’ai ressenti comme une petite pointe. Puis j’ai commencé à bouger, et c’est parti. J’ai continué à jouer. Je l’ai encore un peu senti, mais j’ai terminé le match. On verra comment c’est quand je me réveillerai demain. »