La frayeur de LeBron James

LeBron James a avoué avoir eu peur. Desmond Bane a ainsi attaqué le cercle, avant de heurter Dwight Howard… et de finir sur la jambe du quadruple MVP, qui s’était blessé d’une façon assez similaire la saison passée.

« La première chose à laquelle j’ai pensé, c’est : ‘Pas encore' » a ainsi confié le « King ». « Parce que c’était évidemment quasiment similaire même si ce n’était pas le même type d’action. Un gars est tombé sur ma jambe et il n’y a rien à faire, car je ne pouvais pas retirer ma jambe à temps pour l’éviter. »

L’an passé, le choc avec Solomon Hill avait écarté LeBron James plus d’une vingtaine de matchs, provoquant une entorse de la partie haute de la cheville et perturbant la fin de saison des Lakers. L’ailier de Los Angeles et ses camarades considéraient d’ailleurs que le joueur des Hawks avait eu une attitude dangereuse, alors qu’il n’y a rien à reprocher à Desmond Bane, dont la trajectoire est engendrée par le choc avec Dwight Howard.

Le choc était de toute façon moins impressionnant, et si LeBron James est resté quelques instants à terre, il s’est relevé pour finir le match en jouant 40 minutes, pour 19 points, 6 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 2 contres.

« Je voulais juste prendre un moment sur le terrain, en espérant que ça n’empire pas », explique l’intéressé. « J’ai serré mes lacets pour voir si je pouvais continuer, et c’était le cas. »

À bientôt 37 ans (le 30 décembre), le « King » craint forcément de plus en plus les blessures et leurs conséquences.

Après la rencontre, il expliquait que sa jambe était encore « douloureuse » mais il était confiant sur le fait qu’avec un traitement « continu », il pourrait jouer demain, à San Antonio. Afin de confirmer ce premier succès de la saison.