Christian Wood adore jouer avec Alperen Sengun

Parmi les quatre rookies des Rockets, Alperen Sengun n’est pas le plus médiatisé. Pourtant, le Turc a des mains en or, et il pourrait bien dans quelques années se révéler l’un des « steal » de cette Draft. Pour l’instant, il évolue comme doublure de Daniel Theis, et il pourrait rapidement gagner du temps de jeu en raison de sa complicité avec Christian Wood, l’intérieur vedette de Houston.

« Il me simplifie beaucoup les choses » explique Christian Wood au Houston Chronicle. « Dès qu’il a le ballon, je sais exactement où me placer. Je sais qu’il me voit tout le temps. Il me voit sous le cercle. Je coupe vers le cercle lorsqu’il reçoit le ballon au poste haut. Nous sommes en train de découvrir des solutions, mais dans l’ensemble, je trouve que nous travaillons un peu sur les passes entre les postes haut et bas, d’intérieur à intérieur. »

« Dès le début du camp d’entraînement, j’ai tout de suite compris que j’allais bien jouer avec lui »

Même si sa défense est encore loin des standards NBA, Alperen Sengun a séduit son coach et ses coéquipiers par ses qualités de passeur. Il est évidemment trop tôt pour le comparer à Nikola Jokic, mais il a le même altruisme et la même volonté de faire jouer les autres. Evidemment, ça surprend.

« Je parle beaucoup avec Christian pendant le match, en dehors et sur le terrain aussi » confirme le Turc. « Ainsi, il sait que j’aime faire des passes, et c’est pour cette raison qu’il se positionne en fonction de moi. C’est pour cette raison que nous avons une très bonne cohésion ensemble. Dès le début du camp d’entraînement, j’ai tout de suite compris que j’allais bien jouer avec lui. C’est aussi un joueur très expérimenté. C’est pourquoi il m’aide beaucoup. C’est pourquoi nous formons un bon duo, et j’ai de bons automatismes avec lui. »

Selon le Houston Chronicle, les Rockets affichent un différentiel de +13 points (sur 100 possessions) quand les deux étaient ensemble sur le terrain face au Thunder et aux Celtics. De bon augure pour la suite, même s’il faudra aussi travailler sur la complicité avec les autres joueurs..

« Par rapport à la présaison, nous jouons bien mieux » conclut Alperen Sengun. « Nous partageons bien mieux la balle. Je me sens beaucoup mieux avec les autres. Je peux dire que nous avons de meilleurs automatismes ».