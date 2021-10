Alperen Sengun a bien profité de sa première titularisation

Titularisé en lieu et place de Daniel Theis, laissé au repos avec un genou douloureux, Alperen Sengun n’a pas déçu. Auteur d’un double-double à 15 points et 12 rebonds, le rookie turc des Rockets a été aligné aux côtés de Christian Wood et leur association a donné des idées à Stephen Silas pour la suite de la saison.

« J’ai bien aimé sa performance », a déclaré Coach Silas dans The Houston Chronicle. « Il a fait du bon boulot. Il a été bien présent au rebond. Il a reçu le ballon au poste haut et il a pu créer pour ses coéquipiers. Il est encore inexpérimenté et ça s’est vu par moment. Il n’a que 19 ans. C’était plus pour le tester avec Christian que pour le laisser dans le cinq majeur. Ils ont prouvé sur ce match qu’ils jouaient bien ensemble. »

A priori, Silas veut effectivement se reposer sur Theis, mais aussi Eric Gordon, dans son cinq majeur aux côtés des jeunes Porter et Green (et donc Wood). Mais pour un match de présaison, l’occasion était trop belle pour ne pas essayer de nouvelles choses, notamment pour utiliser le jeu de passe du jeune Turc.

« Il a eu le ballon au poste haut, en tête de raquette. Il peut faire ces passes que lui seul voit. C’est important pour nous d’avoir un bon spacing et un bon timing dans ces situations. On va lui donner davantage de minutes avec les titulaires pour qu’on explore tout ça plus avant. »

« J’ai adoré jouer avec lui »

En tout cas, Wood a apprécié l’expérience. Aussi bien à l’aise au poste haut qu’au poste bas, Sengun apporte une double menace avec Wood à ses côtés. L’ancien des Pistons pense que leur collaboration est amenée à durer.

« J’ai adoré jouer avec lui. Ses qualités et sa vision du jeu ont vraiment causé beaucoup de problèmes sur les duels. Quand il arrive à avoir ce changement de défenseur, il arrive bien à mettre les gars derrière lui. Il ne lui manque plus qu’à trouver le bon rythme sur son tir en fait. Mais globalement, il a été très bon. Je pense qu’il va être un bon joueur. Avec le temps et les minutes, il va être vraiment bon. »

Encore un peu trop naïf sur certaines séquences, où il va aller percuter la défense adverse en fonçant tête baissée, Sengun va avoir l’opportunité de grandir avec la jeune génération qui monte à Houston. Sa première saison américaine sera forcément parsemée de hauts et de bas, mais pris sous l’aile de Wood, le rookie turc est prêt à bûcher.

« Le coach me donne toujours confiance pour faire des passes et créer du jeu depuis le poste haut. Je cherche toujours à progresser dans ce domaine. Je suis heureux d’être dans ma situation. J’ai eu un bon feeling avec Christian Wood et on va pouvoir l’améliorer encore. Tous mes coéquipiers m’aident énormément, pas seulement Christian. On va continuer à progresser dans notre communication à mesure qu’on accumule les matchs ensemble. »