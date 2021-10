Ja Morant hanté par son dernier lancer-franc manqué

« Je me fous vraiment de ce que j’ai pu faire dans ce match ce soir. J’ai manqué le lancer pour égaliser, c’est la seule chose qui occupe mon esprit ».

Le chemin qui mène aux sommets de la NBA est semé d’embûches et de ratés. Même s’il a déjoué pas mal de pièges tendus sur sa route depuis ses débuts dans la ligue, Ja Morant a déjà beaucoup appris au fil des revers, et nul doute que le dernier en date concédé cette nuit va lui rester en travers de la gorge quelques temps.

Impérial sur les deux premiers matchs de la saison régulière des Grizzlies, le meneur se dirigeait vers une nouvelle prestation XXL, et même unique dans l’histoire de sa franchise, avec 40 points, 10 passes décisives, 3 rebonds et 3 interceptions, le tout en back-to-back sur le parquet des Lakers. Jusqu’à ce dernier lancer-franc qui a ébranlé tout l’édifice, à 1.9 seconde de la fin, pour égaliser à 119-119.

Alors qu’il avait inscrit ses deux premières tentatives après avoir provoqué la faute de Kent Bazemore sur un tir derrière l’arc, Ja Morant a vu son dernier essai rebondir sur le fond du cercle, laissant le loisir à Carmelo Anthony de finir le job (121-118).

Le soutien de toute l’équipe

Malgré cette issue malheureuse, son coach Taylor Jenkins et l’ensemble de ses coéquipiers ont témoigné leur soutien à leur jeune « franchise player » dont ils sont certains qu’il reviendra plus fort.

« Ça signifie beaucoup pour moi, de savoir que ces gars me soutiennent. Dès que j’ai manqué le lancer-franc, ils sont venus me demander si j’allais bien, et m’ont transmis le même message dans le vestiaire. Je les remercie pour ça. Je pense savoir que tous ceux qui me connaissent savent que je suis très dur avec moi-même », a-t-il ajouté. « Ils savent que je serai toujours en première ligne pour aller à la guerre avec eux ».

Avec la même dureté, et cette volonté farouche d’obtenir le respect qu’ils estiment mériter de la part du reste de la ligue, les Grizzlies vont en tout cas poursuivre leur route en tirant les enseignements de cette première défaite, encourageante d’un côté, terriblement frustrante de l’autre.

« On doit s’assurer d’être attentifs sur les petits détails, le rebond, les ballons indécis, être concentrés sur nos couvertures, notre plan de jeu, être actifs sur la transition, et se concentrer pour éloigner nos adversaires de la raquette », a ainsi souligné Ja Morant, en bon leader.