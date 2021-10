Un quart-temps qui fait tache pour les Knicks

Avec six quart-temps remportés sur sept face au Magic, les Knicks abordaient le dernier de leur second duel (le premier avait été remporté facilement, 121-96) avec assurance. Ils menaient au score (80-74) et semblaient avoir le contrôle de la partie, ainsi que suffisamment de talent pour contrôler le « money time ».

Sauf qu’Orlando a inversé la tendance, derrière les 22 points de Terrence Ross durant ces douze minutes. Les Floridiens ont remporté ce dernier quart-temps 36-24 et sont repartis de New York avec une victoire inattendue.

« Quand on prend des raccourcis, les résultats ne peuvent jamais être bons », a regretté ensuite Tom Thibodeau pour SNY, comme pour souligner une certaine suffisance de la part de ses joueurs.

Une défense peu concernée et une adresse absente ont en effet précipité Evan Fournier et sa bande vers une défaite qui pouvait être évitée. Pour cela, il aurait fallu sortir les muscles et faire plus d’efforts.

« Parfois, quand les tirs ne rentrent pas, on laisse cela nous sortir de la partie », poursuit le coach de New York. « On doit continuer d’y croire, même quand l’adresse n’est pas au rendez-vous. Il y a tellement d’autres choses à faire pour avoir de l’impact, en cas de maladresse : se battre, faire un écran… Il faut trouver une manière de l’emporter et jouer collectivement. »

Les Knicks n’ont pas tué le match alors qu’ils ont compté jusqu’à 13 points d’avance en second quart-temps, et ils n’ont pas assuré non plus dans les ultimes minutes pour au moins l’emporter, même si la forme n’était pas parfaite.

« On n’a pas d’excuses pour encaisser 36 points en dernier quart-temps »

« Ils ont mis 36 points en dernier acte », constate Julius Randle. « Les soirs où on est dans le dur au shoot, on doit clairement s’appuyer sur notre défense, et notre intensité doit monter d’un cran. On n’a pas d’excuses pour encaisser 36 points en dernier quart-temps. C’est là qu’on a sans doute perdu ce match. On n’a pas joué avec énergie toute la partie, mais évidemment, en dernier quart-temps, on doit faire les stops. Ce ne fut pas le cas. »

Comme les Hawks la veille contre les Cavaliers par exemple, les Knicks vont devoir apprendre à mieux gérer ces matches contre des équipes faibles ou très moyennes. La large victoire précédente face au Magic avait sans doute gonflé la confiance de Julius Randle et compagnie. New York pensait pouvoir dominer Orlando facilement à nouveau, mais tout manque de sérieux sera sanctionné.

« On n’est pas dans cette ligue sans être un bon joueur et sans avoir du talent. Si on joue avec intensité, ce qu’ils ont fait, alors on est en difficulté », rappelle Tom Thibodeau. « Le mérite est pour eux. Quant à nous, on doit apprendre de cette défaite, ce sera capital. L’important dans une défaite, c’est l’apprentissage, pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc on va regarder les vidéos et faire nos corrections. Je peux faire avec notre maladresse, c’est à notre défense et nos rebonds de maintenir notre avance. »