Le danger pour les Hawks cette saison ? Faire preuve de suffisance

Après la victoire autoritaire contre les Mavericks en ouverture, les Hawks devaient confirmer contre les Cavaliers. Sauf que l’affiche était moins sexy et ça s’est remarqué dans le comportement des joueurs de Nate McMillan.

Le rythme offensif était faible et jamais Atlanta n’a réussi à bousculer ni déborder les Cavaliers. Trae Young et sa bande auraient-ils abordé cette rencontre face à Cleveland avec suffisance ?

« Cette saison, le plus gros défi, ce sera ce style de match », déclare Clint Capela, qui semble accréditer cette thèse, pour l’AJC. « Il faut se remettre dedans. Toutes les équipes nous attendent et ce n’est pas aussi excitant qu’un deuxième tour de playoffs. Néanmoins, il faut se battre chaque soir. On a prouvé qu’on pouvait le faire en playoffs, donc il faut aussi le montrer en saison régulière. »

Ricky Rubio, revanchard, et ses coéquipiers, dont un très bon Evan Mobley, ont fait la différence avec un 21-0, à cheval sur la mi-temps, alors que Trae Young cherchait trop les fautes en attaque.

« On a perdu notre concentration avec les arbitres à ce moment-là », concède le coach des Hawks. « Ils sont passés en défense de zone, on a été déconcentré et pas capable de jouer en seconde période. En défense, on n’a pas fait de stops et ils ont pris la dynamique du match, puis l’ont gardé. »

Trae Young assume

Les finalistes de conférence Est la saison passée ont terminé la partie avec un faible 38% de réussite au shoot et un vilain 10/34 à 3-pts. Les Cavaliers n’ont guère fait mieux dans ce domaine, donc avec un peu de concentration et de sérieux, les Hawks auraient pu prendre cette rencontre.

Ces derniers étaient d’ailleurs revenus en dernier quart-temps, dans les ultimes secondes, mais Trae Young a perdu un ballon précieux et De’Andre Hunter comme Cam Reddish ont manqué la cible.

« On n’a pas mis un tir et on a fait des mauvais choix », reconnaît le meneur de jeu All-Star. « Et c’est en grande partie de ma faute, je dois faire mieux, je vais faire mieux. La défense de zone en seconde période nous a surpris. On n’avait pas affronté de zone avant. »

Les Hawks vont devoir retrouver leur discipline car les deux prochains matches ne sont clairement pas des affiches : lundi contre Detroit, puis mercredi contre New Orleans. Deux équipes qui n’ont pas remporté le moindre match…