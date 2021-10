Le MVP de la nuit | La réponse de Ricky Rubio

« C’est totalement de ma faute. J’ai fait des mauvaises passes et il n’y a rien à dire sur mes coéquipiers. C’est pour moi, c’est ma faute et la défaite est pour moi ». Ricky Rubio n’y était pas allé par quatre chemins après la défaite concédée par Cleveland la veille face à Charlotte, durant laquelle il avait perdu six ballons

En parfait leader, le meneur vétéran a donc rectifié le tir cette nuit, menant son équipe jusqu’à la victoire contre Atlanta, un gros poisson de la conférence Est.

Face à Trae Young, l’Espagnol, titulaire à la place de Darius Garland (blessé à la cheville gauche), s’est fendu de 23 points, dont 8 dans le dernier acte, 6 rebonds et 8 passes décisives pour « seulement » trois ballons perdus et +16 au +/-. Au sein d’un collectif en forme (7 joueurs à 9 points et plus), Ricky Rubio a ainsi permis aux Cavs de s’imposer.

La réaction d’un leader

« C’est à ça que ressemble le leadership », s’est réjoui son coach, JB Bickerstaff. « Un gars qui a assumé ses erreurs la nuit dernière et qui est revenu pour s’assurer que cela ne se reproduise pas. Quand notre groupe voit ça et que nos jeunes regardent, c’est à ça que ressemble le leadership et c’est l’impression qu’il donne à nos gars ».

Même s’il était déterminé à rectifier le tir, l’intéressé a pour sa part avoué ne pas avoir eu à forcer le destin.

« Mon état d’esprit était plutôt de prendre ce que le jeu me donnait, sachant par expérience que c’était la meilleure option. Ma confiance est en hausse. Je dois continuer à jouer mon jeu », a-t-il déclaré.