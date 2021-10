Ricky Rubio assume ses responsabilités dans la défaite des Cavaliers

Jusqu’au dernier quart-temps, tout allait plutôt bien pour les Cavaliers face aux Hornets puisque Charlotte ne menait que d’un point à l’entame du dernier acte. Tout était encore possible, mais tout s’est écroulé en quelques instants seulement. Comment et pourquoi ?

Parce que les Cavs ont perdu sept ballons en moins de quatre minutes ! Chaque possession gâchée va se transformer en panier pour Gordon Hayward et ses coéquipiers. Résultat, les Hornets passent un 19-2 et l’emportent.

Parmi ces multiples ballons perdus, on en compte quatre de la part de Ricky Rubio. Une séquence négative rare chez le meneur espagnol, qui assume d’avoir déjoué au pire moment.

« C’est totalement de ma faute », assure-t-il au Plain Dealer. « J’ai fait des mauvaises passes et il n’y a rien à dire sur mes coéquipiers. C’est pour moi, c’est ma faute et la défaite est pour moi. En tant que vétéran, je sais que je dois montrer l’exemple et que, après une ou deux balles perdues, il ne faut pas se précipiter. Je suis allé trop vite. Je vais en tirer la leçon et ça n’arrivera plus. »

« J’ai confiance en lui balle en mains »

Titulaire à la place de Darius Garland, touché à la cheville gauche, Rubio (15 points, 10 passes, 6 ballons perdus) avait parfaitement dirigé les Cavaliers pendant 36 minutes. Mieux : avec l’Espagnol sur le parquet, les hommes de J.B. Bickerstaff dominaient même de huit points. Puis, il y a eu cette grosse glissade.

« Sur le parquet, je ne faisais que de m’excuser. Mais ça ne peut pas suffire de dire ‘désolé’ à chaque fois », poursuit-il. « La façon de corriger ça, c’est de ne plus perdre de ballon. Je suis un joueur qui prend des risques mais, en même temps, je dois contrôler le tempo de la rencontre. On faisait un bon match, on jouait bien. Je dois regarder les images car tout est allé vite et je ne me souviens pas de toutes les balles perdues. »

En bon leader, l’ancien de Minnesota a donc assumé ses erreurs. Même si, comme très souvent dans ces situations, son coach et ses coéquipiers sont venus le soutenir et prendre sur eux une partie de la défaite également.

« Ce n’est pas du tout de sa faute », a réagi Collin Sexton en apprenant que Rubio prenait sur ses épaules ce revers. « On assure ses arrières et certes il a perdu des ballons, mais moi aussi. Peu importe qui en perd, on doit revenir et aider cette personne, puis faire un stop. Ce n’est pas que pour Ricky, c’est pour toute l’équipe. Il est dur envers lui-même et je sais qu’il sera meilleur demain. »

Surtout qu’il ne faut pas oublier les minutes précédentes où Rubio a été bon. « Certaines actions étaient difficiles, mais j’ai confiance en lui balle en mains », conclut le coach des Cavaliers.