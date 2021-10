À domicile, les Knicks se déchirent face au Magic !

Quarante-huit heures après avoir pris une fessée face à ces mêmes Knicks, l’ambiance du Garden n’effraie pas les jeunes du Magic dans ce début de match. Douze premières minutes où les défenses ne sont pas au rendez-vous. Julius Randle, bien trouvé par ses coéquipiers sur chaque action, brille par son talent. Trop fort et trop puissant pour le Magic, « Big Julius » s’amuse. Mais il est esseulé, et New York ronronne. La faute aux 15 points de Cole Anthony qui permet au Magic de mener (29-27).

Guidés par Derrick Rose, les Knicks jouent mieux et infligent un 20 à 5 aux Floridiens. Toute la salle est debout afin d’applaudir les tirs d’Alec Burks ou la rage de Mitchell Robinson dans la raquette (47-34), sauf que le fils de Greg Anthony est transformé par l’ambiance, et le Magic reste en embuscade à la pause (57-52).

Aidé par ses jeunes coéquipiers (Mo Bamba et Jalen Suggs), Cole Anthony fait mal à Kemba Walker qui peine à le stopper, et New York n’a pas d’autre choix que d’insister sur Julius Randle. À douze minutes de la fin, New York reste devant (80-74). Mais ils vont soudainement craquer, piégés par un Terrence Ross en feu. Le Magic signe un 12-0 pour prendre les commandes, et le jeu collectif des Knicks disparaît. En face, Ross continue son 4e acte de folie, et le Magic décroche sa première victoire de la saison (110-104).

CE QU’IL FAUT RETENIR

La deuxième mi-temps d’Orlando. Mené à la pause, le Magic a délivré vingt-quatre minutes de qualité. Portés par Cole Anthony, les Floridiens ont montré de très belles choses collectivement. Sérieux défensivement, ils prennent du plaisir à partager la balle en attaque. Le 12-0 pour commencer le 4e acte aura été déterminant pour le Magic. Ce soir, ils ont gagné en équipe.

La jeunesse au pouvoir. Orlando a le cinq majeur le plus jeune de la NBA. Et ce soir sur le parquet du mythique Madison Square Garden, la jeune garde du Magic n’a pas eu froid aux yeux. Cole Anthony, Mo Bamba et Jalen Suggs ont répondu à l’appel des deux côtés du terrain. Ce n’est pas facile de lutter face à la puissance de Juliu sRandle ou la vitesse de Derrick Rose, mais ils n’ont jamais baissé les bras. Une belle victoire qui doit donner confiance à cette équipe en reconstruction.

La défense moyenne des hommes de Tom Thibodeau. À force de s’amuser en attaque lors des deux premiers matches, les Knicks en ont oublié de défendre. Ce soir, les Knicks n’ont pas su durcir leur défense dans le « money time ». New York n’a jamais enchainé les stops malgré la présence aux rebonds de Julius Randle et Mitchell Robinson. La vitesse de Cole Anthony sur ses drives et le jeu sans ballon de Terrence Ross ont fait mal aux Knicks.

LE TOURNANT DU MATCH

Début du 4e quart-temps. Orlando est mené de 6 points. Sous la houlette de Terrence Ross, le Magic inflige un 12-0 à New York. Malgré les encouragements du Madison Square Garden, les Knicks craquent. À noter le magnifique dunk de Moritz Wagner sur Obi Toppin pour conclure le « run ». Une action de grande classe qui permet à Orlando de foncer vers la victoire.

TOPS/FLOPS

✅ Cole Anthony. Il a les clefs du camion et il n’a pas froid aux yeux. Le fils de Greg sait qu’il est capable de faire de belles choses sur un terrain de basket, et ce soir, l’ancien meneur de North Carolina a été exceptionnel. Présent au scoring, il est venu aider ses coéquipiers aux rebonds. Très rapide sur son premier pas, il sait aussi prendre des tirs de loin, ce qui le rend compliqué à défendre quand il est en feu. 29 points, 8 passes décisives et 16 rebonds (!) pour le magicien d’Orlando.

✅ Terrence Ross. C’est le rescapé de la reconstruction, et Terrence Ross a guidé la jeune garde d’Orlando dans les 12 dernières minutes. L’ancien des Raptors est capable de prendre feu à tout moment dans un match. Muet lors des trois premiers quart-temps, il score 22 des 34 points de son équipe dans le dernier acte. Des paniers dont lui seul a le secret. Ses coéquipiers ont su le trouver sur des formes de jeu faites pour lui.

✅ Julius Randle. L’intérieur All-Star a encore montré qu’il était le meilleur joueur de cette équipe. Trop puissant pour ses vis-à-vis, il a été au four et au moulin. 30 points et 16 rebonds pour lui. Son 2/10 à 3-points vient ternir sa performance. Mais Julius Randle a été grand une nouvelle fois… mais trop seul pour remporter ce match.

⛔ Evan Fournier. Il a vite pris tellement d’importance dans le jeu des Knicks que lorsqu’il passe à côté de ses matchs, cela devient compliqué pour sa formation de gagner. Auteur de deux très bons matches, le Français n’a pas été adroit ce soir. Pourtant, il avait effectué un bon début de match par son scoring mais aussi à la création, mais il a l’image de son équipe, il a baissé de rythme petit à petit. Un match à oublier.

LA SUITE

Orlando : back-to-back pour Orlando qui se rend à Miami ce soir.

New York : les Knicks tenteront de se relancer mardi avec la réception des Sixers de Joel Embiid.