Karl-Anthony Towns apprécie de voir les Wolves gagner des matchs en défense

À 41% aux tirs, dont un petit 31% à 3-points et 20 balles perdues, on ne peut pas dire que l’attaque des Wolves était vraiment dans un grand soir face à La Nouvelle-Orléans, la nuit dernière. Mais en face, les Pelicans ont fait encore pire avec 35% aux tirs dont 22% derrière l’arc et 30 balles perdues.

Oui, 30 ! Soit un record de franchise pour les Wolves qui l’ont emporté dans une guerre de tranchées et qui espèrent lancer une nouvelle tendance pour leur jeune équipe cette saison.

La défense pour gagner des matchs

« C’est vraiment bon de pouvoir dire ça », apprécie Karl-Anthony Towns dans The Star Tribune. « Depuis que je suis ici, on s’est plutôt reposé sur le nombre de points qu’on pouvait marquer pour gagner. Mais c’était un de ces soirs où on avait besoin de se reposer sur autre chose. Notre attaque ne fonctionnait pas comme on l’aurait voulu mais notre défense était bien en place et nous a donné une chance de l’emporter. »

Sorti pour six fautes à six minutes de la fin du match, Karl-Anthony Towns n’était pas jouasse mais ses coéquipiers ont bien assuré dans le finish. Avec un peu de chance sur un 3-points avec le plexi pour D’Angelo Russell qui a réussi à se remettre la tête à l’endroit après un début de match affreux (2/10 aux tirs sur les trois premiers quart-temps) : « J’avais oublié comment jouer au basket, honnêtement » peut-il s’amuser.

Mais le banc des Wolves a répondu présent pour soulager un cinq aux abois, en particulier Jordan McLaughlin qui a insufflé un 11-1 en début de dernier quart… alors qu’il n’avait pas vu le parquet du match avant ça !

« Tout le crédit revient à J-Mac », souffle Chris Finch. « Il est resté prêt pendant tout le match et il a vraiment fait la différence à de nombreux points de vue. Il nous a lancés offensivement. »

Le bel apport de Jordan McLaughlin

Avec 6 points, 2 rebonds, 2 interceptions et 1 passe décisive, Jordan McLaughlin ne termine effectivement pas avec une ligne de stats qui retiendra forcément l’attention. Mais son influence a elle bien été ressentie par ses coéquipiers sur les planches, ne serait-ce que dans l’attitude.

« Quand on joue à un rythme élevé et qu’on met nos systèmes en place en rythme, ça devient plus difficile à arrêter. Quand on arrive en marchant sur nos spots, c’est plus facile à défendre. Coach Finch insiste tout le temps sur notre rythme et c’est ce que j’essaye de faire à chaque fois que j’entre en jeu » assure le remplaçant.

Après avoir facilement disposé des Rockets en match d’ouverture, les Wolves enchaînent donc un deuxième succès de rang pour démarrer la saison du bon pied. Que la victoire soit belle ou moche, Minnesota prend tout ce qui vient !

« Après le match, à voir les statistiques, il y a beaucoup de choses dont on peut être fier », conclut Karl-Anthony Towns. « Car, on finit à 89 points encaissés, c’est bien ça ? C’est une superbe performance défensive. On devrait gagner ce genre de matchs. »