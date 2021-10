Le MVP de la nuit | Stephen Curry déjà sur son nuage

Un triple-double pour débuter la saison. Un match à 45 points et 10 rebonds pour enchaîner. Les équipes de Los Angeles peuvent confirmer que Stephen Curry a repris la saison là où on l’avait laissé au printemps dernier. Quel régal à regarder ! Quel premier quart-temps de sa part ! Quel finish avec ces deux nouveaux tirs venus d’ailleurs pour repousser les Clippers.

« Steph Curry a juste fait du Steph Curry » résume Steve Kerr. « Il n’y a personne comme lui. Ses deux derniers tirs étaient ridicules ! » Même résumé pour Draymond Green : « Quand on le voit se préparer chaque jour, on s’attend à de grandes choses de sa part. Je ne suis pas surpris, mais c’est toujours aussi épatant à regarder ».

Il y a d’abord eu ce premier quart-temps à 25 points avec un 9 sur 9 aux tirs ! Dans un Chase Center chauffé à blanc et sous une tenue historique, Stephen Curry se promène. Il a le sourire. Tout semble facile pour lui, que ce soit dans ses courses, ses fausses pistes, mais aussi ses tirs en première intention. À 33 ans, a-t-il déjà mieux joué ? On se posait déjà la question la saison passée, et peut-être qu’on va encore se la poser pendant toute celle-ci.

Pourtant, Tyronn Lue, expert en adaptation, a tout essayé. Il lui a envoyé Reggie Jackson, Eric Bledsoe, Terance Mann, Justise Winslow ou encore Marcus Morris. Mais rien à faire, Stephen Curry prend ses tirs d’où il veut, et de plus en plus souvent à 9 mètres. Les défenseurs montent plus haut ? Sur le premier pas, ils les éliminent pour aller au cercle. Après son 5 sur 21 aux tirs face aux Lakers, il avait expliqué qu’il avait shooté « comme une merde« . Comme qualifie-t-il sa performance de ce soir ?

« Il y a encore une grande marge de progression »

« C’est un pas dans la bonne direction sur le plan collectif » annonce-t-il, préférant se concentrer sur l’équipe. « Ce ne sont que deux matches, et il y a encore une grande marge de progression, mais collectivement, on répond à nos attentes. Et puis, c’est bien de gagner à domicile, et on n’avait pas vu nos fans depuis très longtemps ».

Après le match, le Shaq lui explique qu’il en avait fait son MVP la saison passée, mais que les résultats des Warriors l’avaient pénalisé face à Nikola Jokic.

« Si vous faites ce que vous est censé faire, le résultat est de se retrouver dans la discussion. Il y a le fait de gagner, de se comporter en leader, sur et en dehors du terrain, de trouver des moyens d’élever son niveau de jeu… C’est ce qu’on attend de vous, de jouer comme un MVP chaque soir, et c’est ce que je fais toujours. »

Les Clippers peuvent confirmer, et ses 10 rebonds de moyenne après deux matches prouvent qu’il peut aussi en faire plus dans d’autres secteurs que les points et les passes. Prochaine victime annoncée ? Les Kings dimanche soir.