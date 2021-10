Avec ses 45 points, Stephen Curry torpille les Clippers !

Critiqué après son manque d’adresse contre les Lakers, Stephen Curry a débuté le rencontre en feu, marquant 25 points à un parfait 9/9 en premier quart temps, avant de remettre le couvercle dans les deux dernières minutes, en inscrivant 8 des 10 derniers points de Golden State pour repousser une fois pour toute les Clippers.

Comptant jusqu’à 19 points de retard en deuxième quart-temps, les Clippers sont tout de même rentrés aux vestiaires devant au score. Ils ont terminé la mi-temps sur un 25-5 derrière un Paul George (29 points, 11 rebonds, 6 passes) des grands soirs. Si le troisième quart-temps fut plus accroché, la défense pot de colle de Terance Mann sur Stephen Curry a permis aux Clippers de rester devant. À -8 avec 9 minutes à jouer, Golden State a toutefois trouvé les ressources pour recoller. Leur intensité défensive est monté d’un ton, avant que deux tirs primés de Damion Lee ne leur redonne l’avantage.

Les deux équipes se rendent alors coup pour coup dans le « money time » mais c’est finalement Stephen Curry et les Warriors qui auront le dernier mot, grâce à deux tirs primés de folie de double MVP.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le festival de Stephen Curry. 25 points, 9/9 aux tirs, 5/5 à 3-points ! Voici la ligne de stat du leader de Golden State à la fin du premier quart-temps. Alors qu’il n’avait marqué que 21 points mardi contre les Lakers, Stephen Curry a rectifié le tir d’entrée de jeu pour écœurer la défense des Clippers. Il a d’ailleurs lancé un 22-6 de son équipe lors des cinq dernières minutes de la première période, avant d’haranguer la foule en délire du Chase Center.

– Le « small ball » des Clippers relance le match. Pour répondre à la démonstration des Warriors, Ty Lue opte pour un cinq de petite taille avec Marcus Morris en pivot. Ce changement tactique couplé à la baisse de régime de Golden State, qui perd 8 ballons en deuxième quart-temps, permet à Paul George et Eric Bledsoe d’inverser la tendance. À eux deux, ils marquent 23 des 40 points de Los Angeles dans la période pour permettre aux Clippers de virer en tête à la pause.

– Les 21 ballons perdus de Golden State. Les Warriors ont tout fait pour se faire battre cette nuit. Gênés par les « switchs » de la défense de Los Angeles, ils ont perdu 17 ballons lors des trois derniers quart-temps. 18.5% de leur possessions se sont donc terminés par une perte de balle. Les Clippers en ont profité pour rester dans le match. Les hommes de Steve Kerr s’en sortent avec un avertissement sans frais.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Pour le premier match à guichets fermés au Chase Center, Stephen Curry n’a pas déçu. Il a lancé les hostilités avec un premier quart temps exceptionnel. Malgré la bonne défense de Terance Mann, il s’est réveillé au meilleur des moments pour tuer le match.

✅ Paul George. La star des Clippers a lui aussi répondu présent. Il a laissé passer l’orage du premier quart temps pour remettre son équipe sur les bons rails. Il a été au four et au moulin pendant toute la rencontre et aurait pu offrir la victoire à son équipe.

✅ Terance Mann. Si vous jetez un œil à le feuille de stat, vous pourriez penser que Terance Mann a réalisé un match peu remarquable. Le protégé de Nicolas Batum, absent ce soir, a cependant livré une prestation défensive de haute volée. C’est sa défense sur Stephen Curry à partir du deuxième quart-temps qui a complètement déréglé l’attaque de Golden State. L’avenir est radieux pour le jeune joueur des Clippers.

⛔ Jordan Poole. Après avoir écopé de trois fautes en première mi-temps, Jordan Poole n’a jamais trouvé son rythme. Il termine le match avec un piètre 4 sur 14 aux tirs et 7 ballons perdus, et a souffert face à l’agressivité d’Eric Bledsoe et de Reggie Jackson de l’autre côté du terrain.

LE COIN TACTIQUE

Steve Kerr et Tyronn Lue n’ont offert un beau duel de tacticiens cette nuit. La décision de l’entraineur des Clippers de jouer plus « petit » en deuxième quart-temps et de changer sur tous les écrans a posé de gros problèmes à l’attaque de Golden State, comme en attestent leurs nombreuses perte de balles.

Comme lors de leur duel en NBA Finals, Tyronn Lue a également demandé à Eric Bledsoe d’attaquer en transition pour mettre en difficulté la défense de Golden State. Steve Kerr a peiné à trouver des solutions avant d’opter lui aussi pour un cinq de petite taille en terminant la rencontre avec une version beaucoup moins dangereuse de son fameux « Death Lineup ». Avec Stephen Curry, Draymond Green, Andre Iguodala, Damion Lee et Andrew Wiggins, les Warriors ont enchainé les stops pour couper le rythme des Clippers et l’emporter grâce au génie de leur maestro.

LA SUITE

Golden State : les Warriors ont l’occasion de confirmer leur bon début de saison lors de deux déplacements à Sacramento et Oklahoma City.

Los Angeles : les Clippers retrouveront le Staples Center et leurs fans pour la première fois de la saison pour faire face à Ja Morant et Memphis.