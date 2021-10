Titulaire à la place de Ben Simmons, Tyrese Maxey cherche le bon équilibre

Avec la saga Ben Simmons, les évolutions sur le poste de meneur de jeu devraient rythmer la saison des Sixers. Cette nuit sur le parquet des Pelicans, comme annoncé, le jeune Tyrese Maxey a été introduit dans le cinq majeur, tandis que le titulaire habituel purgeait son match de suspension.

Et le joueur de 20 ans a fait le travail dans la large victoire de Philadelphie. Agressif vers le cercle, pas maladroit de loin, actif au rebond, le 21e choix de la Draft 2020 a signé une copie propre : 20 points (8/14 aux tirs dont 2/3 derrière l’arc), 7 rebonds et 5 passes, pour un seul ballon perdu.

« Il a été bon », juge Doc Rivers, qui devait également faire sans Shake Milton (cheville). Mais le coach nuance : « J’ai trouvé qu’en début de rencontre, il avait fait des choses compliquées en allant trop loin, il va l’apprendre. Il est allé dessous pour essayer de créer au lieu de trouver des gars. »

Plus généralement, le coach des Sixers n’a pas aimé la façon dans la balle a circulé en première mi-temps. « Le ballon a commencé à circuler en seconde période. » Il regrette ainsi que Seth Curry n’ait pu shooter qu’à cinq reprises (10 points à 4/5). « Si les shooteurs n’ont pas beaucoup de tirs, c’est que le ballon ne circule pas », remarque le coach, qui n’a pas manqué de le rappeler à ses joueurs à la mi-temps.

Être agressif sans forcément shooter

Un avertissement collectif qui vaut particulièrement pour l’homme censé dicter le rythme du jeu des 76ers, en l’absence de Ben Simmons, Tyrese Maxey. Ce dernier, moins puissant et moins grand que l’Australien mais sans doute plus rapide balle en main, est clairement moins timide pour aller finir. Cette nuit, il s’est régalé dans le cœur de la raquette adverse, avec beaucoup de « floaters ».

Mais il a encore beaucoup à apprendre pour ce qui est de la distribution du jeu. « Ma performance n’a pas vraiment d’importance. On a gagné le match. Au final, c’est tout ce qui compte. Je pense avoir fait tout ce que j’ai pu pour aider mon équipe à gagner », note le meneur.

Avant la rencontre, son coach lui avait demandé de trouver le bon équilibre entre jouer son jeu et gérer au mieux ses partenaires. « Comme je le dis à tous les meneurs de jeu que j’ai coachés, un ‘non’ a de la valeur. C’est comme de l’or parce que tout le monde veut le ballon. Tout le monde est en réussite et ouvert, et il y aura des moments où vous allez devoir être ouvert vous-même et shooter. Je veux qu’il soit très agressif. »

Pour autant, Doc Rivers aurait tendance à réclamer à son jeune joueur d’avant tout faire tourner la balle. « Nous verrons », termine le coach. « Il a prouvé jusqu’ici qu’il était un gamin extrêmement confiant, c’est ce que j’aime chez lui. » Son joueur avait tourné à près de 19 points de moyenne en huit titularisations l’an passé.