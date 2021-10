Jim Boylen va coacher Team USA pour les qualifications de la Coupe du monde 2023

C’est la grande mission de Grant Hill, nouveau patron de USA Basketball : trouver un successeur à Gregg Popovich. Car depuis les Jeux olympiques de Tokyo, remportés cet été par Kevin Durant et sa bande, la sélection américaine n’a plus de coach.

Et les qualifications pour la Coupe du monde 2023 arrivent très vite, dès le mois prochain. C’est pourquoi la fédération américaine a annoncé l’arrivée de Jim Boylen sur le banc pour cette prochaine fenêtre internationale.

C’est donc l’ancien coach de Chicago, et désormais en charge du Draft Combine, qui va diriger l’équipe américaine contre Cuba, le 28 novembre, et face au Mexique le lendemain.

« Je suis excité et honoré d’avoir la responsabilité de coacher l’équipe américaine pour ces qualifications », a-t-il déclaré. « Avoir l’occasion de représenter mon pays, c’est magnifique. Je suis impatient. »

Il sera assisté de Ty Ellis et Othella Harrington, qui ont déjà connu ce rôle avec Team USA ces dernières années, et comme Jeff Van Gundy avant lui, Jim Boylen évoluera surtout avec une équipe composée de joueurs de G-League puisque les joueurs NBA seront indisponibles, occupés par la saison régulière.

Jim Boylen will lead the November 2021 USA Men’s World Cup Qualifying Team in games versus 🇨🇺 & 🇲🇽 in Chihuahua, Mexico.

Ty Ellis & Othella Harrington will serve as assistant coaches.

— USA Basketball (@usabasketball) October 20, 2021