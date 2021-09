La première mission de Grant Hill : trouver le successeur de Gregg Popovich

Une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo. Ce sera finalement la seule réussite de Gregg Popovich à la tête de l’équipe des Etats-Unis puisque son quinquennat aura été aussi marqué par un gros fiasco à la Coupe du monde 2019, et le coach des Spurs quitte ses fonctions avec un bilan de 45 victoires pour 13 défaites (en incluant les fenêtres internationales disputées sans les joueurs NBA).

Son successeur n’est pas connu, et c’est Grant Hill, le nouveau manager de Team USA, qui est chargé du recrutement.

« Il s’agira de quelqu’un qui comprend et respecte le jeu international. Dans cet environnement, la pression est un peu différente par rapport à la saison régulière en NBA » explique Grant Hill dans les colonnes de The Undefeated. « Il faut être capable d’être dur avec les joueurs et de les encadrer. Quelqu’un qui sait gérer un vestiaire, qui comprend le jeu international, qui sait évidemment entraîner et qui comprend que ce n’est pas un tout. J’ai passé l’année dernière à étudier le jeu international, et c’est différent du nôtre. Le comprendre et le respecter est d’une importance vitale, pas seulement pour le staff mais aussi pour les joueurs. »

Pour Grant Hill, le futur coach devra être engagé avant le début de la prochaine saison régulière, fixé au 19 octobre, et dans l’idéal, il aimerait nommer un entraîneur déjà passé par la fédération. Ce qui signifie donc que ce coach aura été assistant de Team USA, et Steve Kerr, Lloyd Pierce et Jay Wright sont en première ligne puisqu’ils assistaient Gregg Popovich.

Parmi les autres coaches NBA, passés sur le banc des Etats-Unis, il y a Doc Rivers, Nate McMillan, Monty Williams, Tom Thibodeau et Erik Spoelstra. Actuellement sans équipe, Mike D’Antoni est aussi passé sur le banc américain.