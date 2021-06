Jim Boylen désormais en charge du Draft Combine

Presque un an après avoir été viré par les Bulls, Jim Boylen n’a certes pas retrouvé de poste en NBA mais il ne s’est pas éloigné de la ligue, ni de Chicago pour autant.

En effet, l’ancien coach est désormais le directeur du Draft Combine, qui s’est déroulé cette semaine comme toujours à Chicago. « Je suis très intéressé par le développement des joueurs et des coaches », confie-t-il à NBC Sports. « Je prends ça très au sérieux. »

En clair, Boylen imagine les exercices (comme il le fait déjà parfois avec Basketball Without Borders) que les joueurs vont faire durant cette semaine de tests physique et technique. Le tout sur fond de pandémie et de processus à deux vitesses.

« On a essayé d’assimiler le style actuel de la NBA et de le mettre dans un plan d’entraînement », explique-t-il. « On a un temps d’entraînement limité donc les concepts du jeu NBA, comme le shoot ou le pick-and-roll, doivent ressortir de ces exercices. »

De plus, durant ce Draft Combine, il a échangé avec les entraîneurs où on retrouve parfois des anciens joueurs NBA, comme Donyell Marshall ou Chris Duhon. « Une partie de cette période est destinée à développer les jeunes coaches, leur montrer les valeurs de la ligue. Certains vont coacher des matches d’entraînement, donc c’est important », conclut-il.