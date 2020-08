Les Bulls virent Jim Boylen !

Alors qu’on pensait que la crise sanitaire et les pertes financières du patron des Bulls allaient le sauver, Jim Boylen prend finalement la porte. Dans un communiqué, la direction de la franchise explique qu’après avoir évalué la situation dans son ensemble, il était nécessaire de changer d’entraîneur pour franchir une étape et surtout tourner la page d’une période très médiocre.

Selon ESPN, Arturas Karnisovas a déjà quelques noms sur sa « short list » pour remplacer Boylen, et on y trouve Wes Unseld, Jr. (assistant aux Nuggets), Adrian Griffin (assistant aux Raptors), Darvin Ham (assistant aux Bucks) et surtout Kenny Atkinson, l’ancien coach des Nets. Ce dernier semble être le favori pour le poste.

Propulsé coach principal de l’équipe en décembre 2018, suite au licenciement de Fred Hoiberg, Jim Boylen était l’homme de l’ancienne direction, et on lui avait demandé un coaching à la dure pour former les jeunes. Un discours qui ne passait pas, notamment avec Zach LaVine, et son bilan n’a jamais décollé avec 39 victoires pour 84 défaites.