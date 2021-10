Chauncey Billups, l’atout majeur de Portland pour garder Damian Lillard

Alors que les situations de Kyrie Irving à Brooklyn et Ben Simmons à Philadelphie sont actuellement brûlantes, au début de l’été, c’était celle de Damian Lillard qui agitait le plus l’univers de la NBA. Le meneur de jeu des Blazers était frustré de voir Portland encore écarté en playoffs, contre Denver, et une demande de transfert était scrutée.

Puis finalement, malgré les rumeurs, le champion olympique de Tokyo est resté dans l’Oregon. Même s’il n’a pas caché ses états d’âme.

« Oui, j’étais énervé », rappelle-t-il ainsi pour The Athletic. « On a perdu contre une équipe (les Nuggets privés de Jamal Murray) qu’on devait battre. Je voulais qu’on montre qu’on souhaitait vraiment gagner. Néanmoins, je n’ai jamais dit que je partais, que je ne voulais plus être ici, j’ai dit que si notre but n’était pas vraiment de gagner, alors j’allais peut-être être obligé de dire que ça n’allait pas fonctionner. »

Les dirigeants n’ont pas fait de folies en matière de recrutement durant l’intersaison et le principal changement par rapport à la saison passée, c’est l’arrivée de Chauncey Billups sur le banc. Ce fut un élément capital dans la décision de « Dame ». Les deux hommes ont beaucoup échangé pendant l’été, durant de longues conversations.

« Une grande partie de mon changement de philosophie, ce sont les discussions avec Chauncey », concède le All-Star. « On voit les choses de la même façon. Je ne vais pas donner le détail de ces discussions, mais ce n’est pas si courant pour moi de parler à des gens qui voient les choses comme moi. Ils ne sont pas nombreux. Mais là, c’est le cas, et c’est très important pour moi. Vraiment très important. Plus on parlait, plus on était connecté. »

« Partir, c’est la solution de facilité »

Pour l’ancien MVP des Finals 2004, l’enjeu était également énorme. Pour sa première expérience sur un banc et en arrivant à Porland, il voulait vraiment coacher Damian Lillard. Le voir partir aurait été un coup dur.

« Je n’ai jamais demandé à Dame de rester. Jamais », explique Chauncey Billups. « L’essentiel pour moi, c’était de partager ce qui était important à mes yeux. Ensuite, c’était à lui de décider si cela valait le coup ou non de rester. »

Les deux hommes n’ont pas encore partagé un match de saison régulière – c’est pour ce mercredi soir – et Damian Lillard sait déjà que tout ne sera pas parfait. Néanmoins, le passé de joueur de son entraîneur le séduit.

« Ce que je veux vivre, il l’a vécu. C’est nouveau, on va dans une nouvelle direction. On va voir s’il a le remède pour ça. Si je suis à moitié motivé, je ne pourrais pas le voir. Je veux faire partie de la réussite de Billups. Je ne m’attends pas à ce que ce soit génial à chaque fois, il va y avoir de l’adversité, des moments compliqués. Si on démarre mal, je ne vais pas être heureux. Personne d’ailleurs. Mais pas question de partir. Partir, c’est la solution de facilité » conclut ainsi Damian Lillard.