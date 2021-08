Chauncey Billups veut vraiment coacher Damian Lillard

Entre les polémiques qui ont entouré l’arrivée de Chauncey Billups sur le banc et le flou autour de la situation de Damian Lillard, les Blazers n’ont clairement pas vécu un été serein.

Néanmoins, à deux mois de la reprise, le meneur de jeu est toujours un joueur de Portland et ça change tout. Car si Billups a accepté le poste dans l’Oregon, c’est notamment pour diriger un All-Star de son calibre.

« Bien sûr que Lillard, c’est incroyablement attirant pour un tel poste », assure le MVP des Finals 2004 à The Oregonian. « Je veux faire le mieux possible, avec ce qu’on a et évidemment que je veux que Dame soit ici, plus que quiconque. Il y a deux types d’équipes en NBA : celles avec des vraies superstars et celles qui en recherchent. On a une superstar, c’est magnifique et on a de la chance. »

Si elle reste… Car rien ne dit encore que Lillard défendra toujours les couleurs des Blazers la saison prochaine. Surtout qu’il a été déçu par le recrutement de la franchise, assez minimaliste, avec les arrivées de joueurs moyens comme Cody Zeller, Tony Snell et Ben McLemore. Mais Billups ne semble pas gêné par cette attitude.

« Ce que j’aime chez lui, c’est qu’il veut gagner. Il a tout connu, sauf la victoire. Il est candidat au titre de MVP, c’est un All-Star, un joueur All-NBA, un champion olympique désormais. Et je pense d’ailleurs que cette médaille d’or a encore plus alimenté son envie de gagner. Je comprends ça, j’ai été joueur, j’ai gagné et je sais à quel point c’est beau et bon. »

L’ancien meneur de Detroit, qui a eu des conversations avec Lillard, avance même que son passé de joueur peut aider la superstar de Portland.

« Il a vécu un été intense, je suis là pour le soutenir. C’est bénéfique d’avoir quelqu’un qui a connu ça. Je peux mieux saisir ce que vivent les joueurs. Et c’est une des raisons, je crois, pour lesquelles il voulait un ancien joueur, un ancien meneur (Lillard avait des vues sur Jason Kidd…), quelqu’un qui le comprenne, qui peut l’aider à avancer. Mais c’est un grand garçon, un professionnel. Il doit prendre ses propres décisions et je suis là pour l’aider à les prendre. »