Les Bucks ont reçu leurs bagues et hissé leur bannière de champion

Comme l’expliquait Stephen Curry il y a quelques années, la cérémonie de remise des bagues de champion est « bizarre » puisqu’il faut célébrer un évènement qui date de plusieurs mois, juste avant de jouer un match.

Ça s’est un peu ressenti à Milwaukee, les Bucks ayant été assez expéditifs. La cérémonie n’a ainsi duré qu’un petit quart d’heure, le temps de distribuer les (grosses) bagues de champion aux propriétaires, membres du staff et joueurs. La franchise a tout de même eu une sympathique attention en offrant une bague à Herb Kohl, l’ancien sénateur du Wisconsin et propriétaire du club, de 1985 à 2014, qui était présent dans les tribunes.

Ensuite, Khris Middleton s’est fendu d’un rapide discours, remerciant tous ceux qui ont rendu ce titre possible. « Milwaukee, on l’a fait. On l’a finalement fait », a-t-il ainsi lancé aux fans des Bucks, qui attendaient ce deuxième sacre de l’histoire de la franchise depuis 1971.

Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers ont pu ensuite observer la bannière de champion se dévoiler, avec leur bague au doigt. Le « Greek Freak » et ses camarades n’avaient d’ailleurs encore jamais vu l’objet, serti de 360 diamants sur le dessus, et de 32 diamants émeraudes sur les côtés. Les phrases « Feer the Deer » et le nom de chaque joueur sont également gravés, ainsi que le cri de ralliement « Bucks in 6 ».

À l’intérieur, un QR code scannable sur un téléphone permet de lire des higlights de la saison dernière.