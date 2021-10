Previews 2021/22 | Qui sera le Most Improved Player ?

À quoi reconnaît-on un Most Improved Player ? Au-delà des stats qui font un sérieux bond en avant, il s’agit le souvent d’un joueur qui devient pour la première fois All-Star dans la saison. Ce fut le cas ces deux dernières années avec Brandon Ingram en 2020 et Julius Randle en 2021, mais aussi Paul George (2013), Jimmy Butler (2015), Giannis Antetokounmpo (2017) et Victor Oladipo (2018). Et quand l’élu n’est pas All-Star l’année de son sacre, il l’est la saison suivante comme Pascal Siakam, meilleure progression en 2019 avant d’être All-Star en 2020.

On le voit, ce trophée récompense souvent des grosses pointures, et certains sont même devenus des « franchise player » ! Cette année, deux noms sortent du lot parmi nos votes, mais pas certain qu’ils soient All-Stars en février…

1 – Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies) | 40 points (sur 100)

Comme Luka Doncic, Trae Young, Deandre Ayton ou encore Michael Porter Jr, Jaren Jackson Jr fait partie de l’exceptionnelle cuvée 2018. Comme eux, l’intérieur de Memphis a le potentiel pour être un leader de sa formation et un futur All-Star. Sauf qu’il est fragile, et qu’il a passé l’essentiel de la saison à l’infirmerie.

Forcément, s’il est à 100% de ses moyens, il va faire exploser ses stats, et c’est un favori logique pour le trophée de la meilleure progression. D’autant que les Grizzlies se sont séparés de Jonas Valancinuas, et qu’il évoluera aux côtés d’un intérieur moins offensif avec Steven Adams. Lors de sa deuxième saison, « JJJ » avait montré tout son potentiel avec notamment une belle adresse à 3-points. S’il décide de se concentrer sur le rebond, il a le potentiel pour tourner tous les soirs à 20 points et 10 rebonds.

2- Kevin Porter Jr. (Houston Rockets) | 20 points (sur 100)

Il se dit « miraculé » et il estime carrément que les Rockets lui ont sauvé la vie. Du joker turbulent des Cavaliers, Kevin Porter Jr. est carrément devenu le meneur de jeu des Rockets.

Une vingtaine de matches lui auront permis de prouver qu’il avait le talent pour être titulaire et l’un des visages du futur de la franchise. Gaucher, il rappelle évidemment un peu James Harden par son aisance technique. John Wall mis au placard, Kevin Porter Jr. a le champ libre pour exploser. Surtout si sa complicité avec Jalen Green tire l’équipe vers le haut, et qu’ils forment l’un des meilleurs jeunes duos de la NBA.

Mentions : Jordan Poole (Warriors), Mikal Bridges et Deandre Ayton (Suns), Bam Adebayo (Heat).





