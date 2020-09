Most Improved Player : Brandon Ingram préféré à Bam Adebayo et Luka Doncic

Les candidats ne manquaient pas et c’est finalement Brandon Ingram qui décroche le trophée de la meilleure progression de la saison, plus connu sous le terme de Most Improved Player. Arrivé aux Pelicans en compagnie de Lonzo Ball et de Josh Hart en échange d’Anthony Davis, l’ancien Laker est tout simplement devenu l’un des meilleurs attaquants de la NBA, passant de 18.3 pts, 5.1 rbds et 3.0 pds de moyenne en 2019, à 23.8 pts, 6.1 rbds et 4.2 pds par match en 2020. Le tout avec le même temps de jeu : 34 minutes par match. Désormais All-Star, il devrait cet été décrocher un très gros contrat.

Avec 326 points et 42 1ère place, Ingram devance Bam Adebayo, également devanu All-Star, second avec 295 points et 38 1ère place. L’ailier des Pelicans et l’intérieur du Heat laissent des miettes à Luka Doncic (3e), Jayson Tatum (4e), et Devonte’ Graham (5e).

Most Improved Player en 2019, Pascal Siakam termine 7e du scrutin.