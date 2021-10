Présaison | Les Nets ont tremblé face aux Wolves

On se rapproche vraiment de la saison régulière, que ce soit dans l’ambiance ou le niveau de jeu, mais aussi dans les choix des coaches. La preuve avec ce Brooklyn – Minnesota où les temps de jeu étaient très proches d’un match classique, et les Nets ont d’abord fait la différence au début du 2e quart-temps avec un 19-0 et un 7/7 aux tirs !

Mais les Wolves ne paniquent pas, et ils répondent par un 10-0. Sur le plan individuel, Kevin Durant (19 points) et James Harden (14 passes) sont déjà au top, et c’est Joe Harris (23 points) qui est leur principal Lieutenant avec une grosse adresse à 3-points. En face, Karl-Anthony Towns assure en attaque, mais il est difficulté en défense face à LaMarcus Aldridge, sixième homme de luxe. À la mi-temps, Brooklyn est devant : 57-49.

Joe Harris continue son festival, et on note les efforts défensifs des Nets. Clairement, Steve Nash a demandé à ses joueurs de défendre haut, et les shooteurs des Wolves sont asphyxiés, obligés de trouver des solutions par le drive. Brooklyn garde son avance (84-75), et c’est le duo Harris-Durant qui enfonce le clou à 3-points (92-79).

Il reste dix minutes à jouer. Steve Nash rappelle Kevin Durant et James Harden sur le banc, et c’est Malik Beasley, à coups de 3-points, qui ramène les Wolves dans le match.

À une minute de la fin, les Nets n’ont plus que deux points d’avance (103-101). Beasley, toujours lui, a le 3-points pour passer devant. Il le rate, et c’est Cameron Thomas qui finit le boulot aux lancers pour une victoire 107-101.