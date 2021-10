Doc Rivers : « J’imagine que Ben va jouer, mais qui sait… Je ne suis dans la tête de personne »

Ben Simmons est de retour à Philadelphie, et il s’est même entraîné mercredi. Dans son coin comme le stipule le protocole sanitaire puisqu’il lui reste encore quelques tests PCR à effectuer avant de pouvoir rejoindre vraiment le groupe, effectuer du cinq-contre-cinq, et bien sûr de participer aux matches.

« On s’est vu plusieurs fois. Il a passé tous les tests possibles, et il a fait tout le nécessaire » raconte Doc Rivers. « Il est revenu dans la soirée, et il s’est entraîné avec les gars, de manière individuelle tant qu’il n’en a pas terminé avec le protocole sanitaire, et on avancera ensuite. »

Justement, sera-t-il en tenue vendredi pour le match face aux Pistons, et même pour le début de la saison régulière ?

« J’imagine qu’il va jouer, mais qui sait… Je ne suis dans la tête de personne. Notre discussion s’est très bien passée. C’était bien, mais on verra. Je ne vais pas entrer dans ce petit jeu de vous dire ce qu’il m’a dit, on le découvrira tous. C’est comme si vous me demandiez quel sera le cinq de départ. On verra. Vraiment. On a juste des certitudes sur ce qu’il a fait. Il était là et il a discuté. Voilà ce qu’il a fait. En revanche, je vous laisse deviner ce qu’il a en tête et ce qu’il a fait. Personnellement, je ne le fais pas. »

« C’est un adulte et il fait ce qu’il veut »

Autres réactions, celles de Danny Green et de Seth Curry.

« Nous voulons juste que tout le monde se présente et fasse sa part de travail » réclame Danny Green. « Je ne lui demande pas de faire quelque chose de différent de ce qu’il fait habituellement, juste de venir s’entraîner et de faire ce qu’on fait normalement. Parce que lorsqu’il fait ça, on est très efficaces et très bons, et on est la première équipe de l’Est. Nous ne lui demandons pas de prendre des shoots extérieurs. Il suffit de venir, d’être un pro et de faire son travail, et c’est ce que nous attendons de lui. S’il s’excuse, c’est cool… Mais vous les gars, vous travaillez avec des gens tous les jours, et vous n’attendez pas d’excuses de leur part quand ils ne viennent pas à cause de problèmes familiaux, ou de maladie, ou autre. Vous demandez juste qu’ils fassent leur travail quand ils sont là. »

Pour Seth Curry, même son de cloche. Ben Simmons n’a pas ni besoin de s’excuser, ni besoin de donner des explications. « Je connais son raisonnement et ce qu’il veut, et je serai capable de le voir quand il mettra le pied sur le parquet. Je n’ai pas l’impression qu’il ait besoin de m’expliquer quoi que ce soit. C’est un adulte et il fait ce qu’il veut. Quand vous entrez sur le terrain, l’objectif doit être de gagner, et donc on verra ce qui se passe. »